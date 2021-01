Magi è stato uno dei grandi successi dell’ultimo decennio anche perché i fan che hanno apprezzato molto il fatto che la serie anime di due stagioni e lo spin-off Adventure of Sinbad siano disponibili su servizi di streaming come Netflix. Anche se quella serie non continuerà presto, i fan potranno presto dare un’occhiata a un nuovo anime basato su un mondo completamente nuovo creato dalla fantasia di Ohtaka.

Da Magi a Orient

Kodansha ha annunciato che la nuova serie di Shinobu Ohtaka, Orient, riceverà un adattamento anime ufficiale. Questa serie è iniziata nel 2018 su Weekly Shonen Magazine di Kodansha e probabilmente troverà un pubblico completamente nuovo rispetto a quello di Magi, quando l’anime farà il suo debutto. Potete dare un’occhiata al teaser trailer che annuncia il nuovo anime qui sotto:

L’annuncio purtroppo non arriva con molte informazioni riguardo questo adattamento dell’anime stesso. Dettagli come studio, staff, cast e data di uscita sono ancora sconosciuti. Lo stesso vale per il teaser dell’annuncio, che mostra molti dei fantastici personaggi e momenti che i fan possono aspettarsi di vedere sotto una luce completamente nuova, quando andrà finalmente in onda l’anime basato su Orient.

Ecco una breve sinossi dell’opera:

“All’età di 10 anni, i migliori amici Musashi e Kojiro sedevano in silenzio mentre il padre di Kojiro raccontava storie di demoni malvagi che predavano gli innocenti e dei guerrieri che li sconfissero. Praticando l’arte della spada, i due giurano di diventare i più forti del mondo. Ma man mano che crescono, Kojiro diventa cinico e Musashi si rende conto che non può cancellare 150 anni di dominio demoniaco da solo. Viene definito un prodigio con il piccone, ed è quasi pronto ad accontentarsi di una vita di lavoro. Eppure non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di avere ancora la responsabilità di agire… e, presto, le ingiustizie del suo mondo gli forzeranno la mano…“.

