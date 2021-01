Crunchyroll ha finalmente svelato il numero totale di episodi che andranno a comporre l’anime di The Hidden Dungeon Only I Can Enter.

Gli episodi complessivi sono 12 (tre versioni home video usciranno il 28 aprile, 26 maggio e 30 giugno). La serie sarà disponibile su Crunchyroll Italia in simulcast dall’8 Gennaio 2021.

The Hidden Dungeon Only I Can Enter – il nuovo anime della stagione invernale

The Hidden Dungeon Only I Can Enter nasce come light novel fantasy, scritta da Meguru Note Seto, pubblicata da Kodansha dal 2017, per un numero totale di 5 volumi.

Noir è il figlio di un nobile minore con ben poco a suo nome oltre a un’offerta di lavoro, che viene annullata prima ancora che possa iniziare il suo primo giorno. Possiede una caratteristica rara, però: la capacità magica di consultare un grande saggio, anche se usare l’abilità gli provoca terribili mal di testa. Incerto su cosa riserverà il suo futuro, si rivolge al saggio per chiedere consigli su come andare avanti e viene indirizzato a una prigione segreta piena di animali rari e oggetti magici. È qui che Noir si allenerà, raccogliendo esperienza e ricchezza, finché non sarà abbastanza potente da cambiare il suo destino

L’adattamento anime di The Hidden Dungeon Only I Can Enter è diretto da Kenta Onishi (My Roommate is a Cat) presso lo studio Okuru to Noboru (Cho Jigen Game Neptune The Animation: Nepu no Natsuyasumi). Le sceneggiature sono curate da Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil).

Un adattamento manga a opera di Tomoyuki Hino è stato serializzato nel 2018 in Giappone presso il servizio manga Suiyōbi no Sirius di Kodansha, basato su Niconico. Seven Seas Entertainment ha poi concesso in licenza del manga, il cui primo volume è stato pubblicato il 17 novembre 2020 in Giappone. In Italia è ancora inedito.

