Quali sono i 100 manga migliori? Questa è la domanda posta a un campione di ben 150.000 giapponesi da TV Asahi, la tv giapponese con sede a Roppongi, a Tokyo. Vediamo che cosa hanno risposto gli intervistati!

Top 5 – i cinque manga migliori

Il quinto posto va a Dragon Ball di Akira Toriyama. Probabilmente il quinto posto potrebbe sembrare piuttosto basso per la storia epica di Goku e dei suoi vari “nemici diventati amici” nel corso degli anni. Rimarrà sicuramente una leggenda a prescindere, con molti momenti epici, come la prima trasformazione di Goku in Super Sayan, in Dragon Ball Z.

Il quarto posto spetta a Il detective Conan, il manga scritto da Gōshō Aoyama, un classico tra i titoli manga. Certo ci chiediamo ancora com’è possibile che nessuno si sia ancora accorto che Conan in realtà sia Shinichi!

Al terzo posto abbiamo Slam Dunk di Takehiko Inoue. Sebbene all’inizio il manga sul basket non aveva ottenuto un’accoglienza altrettanto calorosa al di fuori del Giappone, salvo alcuni paesi come Taiwan, è riuscito a diventare uno dei must per i manga sportivi, riuscendo ad avvicinare molti bambini giapponese a questo sport!

Con la popolarità esplosiva raggiunta da Demon Slayer di Koyoharu Gotōge, non poteva che aggiudicarsi il secondo posto della classifica! Quest’anno Demon Slayer è riuscito a battere tutti record di vendita sia nei teatri che nei negozi di libri ma, a quanto pare, non abbastanza da meritarsi il primo posto che va a …

Il primo posto spetta a One Piece di Eiichirō Oda, che ha appena celebrato il suo 1.000° capitolo! C’era da aspettarselo in fondo. One Piece avrà sempre un posto speciale nei cuori dei giapponesi, e forse anche nel nostro.

Ecco invece la lista completa e il numero di voti che hanno ricevuto i singoli manga!

One Piece (33,600) Demon Slayer (29,100) Slam Dunk (26,700) Detective Conan (25,400) Dragon Ball (22,400) L’Attacco dei Giganti (21,900) Naruto (19,800) Haikyu!! (18,700) Fullmetal Alchemist (18,500) Le bizzarre avventure di JoJo (17,100) Hunter X Hunter (16,200) Gintama (16,100) Kingdom (15,200) World Trigger (11,700) Doraemon (11,300) My Hero Academia (10,900) Yu Yu Hakusho (8,600) Black Jack (8,200) Jujutsu Kaisen (8,000) Natsume degli spiriti (7,400) Glass Mask (7,100) Ken il guerriero (7,000) Bleach (6,950) Touch (6,900) La Fenice (6,700) Banana Fish (5,800) Lady Oscar (5,600) Inuyasha (5,300) Rocky Joe (5,100) Dragon Quest: The Adventure of Dai (4,950) Rurouni Kenshin (4,900) Maison Ikkoku (4,600) Zatch Bell! (4,400) Il Clan dei Poe (4,100) Chou Kochikame (4,080) Golgo 13 (4,060) Sazae-san (4,040) Tommy la stella dei Giants (4,020) Astro Boy (4,000) Golden Kamuy (3,950) Tokyo Ghoul (3,900) Dokaben (3,850) The Quintessential Quintuplets (3,800) Jenny la tennista (3,600) Dobutsu no Oisha-san (3,450) The Promised Neverland (3,400) Hajime no Ippo (3,100) Ushio and Tora (3,000) Master Keaton (2,900) Kaguya-Sama: Love is War (2,850) Assassination Classroom (2,800) Kuroko’s Basketball (2,750) Black Butler (2,700) The Prince of Tennis (2,650) Haikara-san: Here Comes Miss Modern (2,600) Candy Candy (2,300) City Hunter (2,290) Chainsaw Man (2,260) Nodame Cantabile (2,230) Parasyte (2,200) Urusei Yatsura (2,000) Card Captor Sakura (1,900) Kinniku Man (1,850) Bungo Stray Dogs (1,800) Fairy Tail (1,790) Tokimeki Tonight (1,760) Reborn! (1,730) Hoshin Engi (1,700) Cyborg 009 (1,550) Boys Over Flowers (1,500) Tetsujin 28-Go (1,300) H2 (1,250) Galaxy Express 999 (1,200) Devilman (1,160) Magi: The Labyrinth of Magic (1,130) Oishinbo (1,100) Abu-san (1,050) Space Battleship Yamato (1,000) Basara (990) Captain (980) Barbaric Legend (960) Hikaru no Go (950) Major (930) Fire Force (920) Toilet-Bound Hanako-kun (900) Karakuri Circus (890) Fruits Basket (860) Kaze no Daichi (830) Yukan Club (800) Aria (780) Berserk (760) Macaroni Spinach (740) Princess Knight (720) Rent-A-Girlfriend (700) D.Gray-Man (690) Sket Dance (660) Captain Tsubasa (630) Non sono un angelo (600) Un marzo da leoni (580) Dr. Stone (560)

