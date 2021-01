Il numero doppio 5 e 6 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, ha finalmente e ufficialmente pubblicato il Capitolo 1000 di One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda-sensei.

Il capitolo, già disponibile integralmente, legalmente e gratuitamente su MANGA Plus, ha portato con sè un corposo e commovente messaggio del maestro stesso oltre che tanti brevi manga celebrativi dai suoi colleghi di Jump.

Ma andiamo con ordine.

Partiamo con il commento di Eiichiro Oda per il Capitolo 1000 che possiamo leggere di seguito:

“Ecco il Capitolo 1000!

Tante cose sono accadute negli ultimi 23 anni. Ho letteralmente trascorso metà della mia vita realizzando una serie settimanalmente!

Rufy ha visitato molte isole e ha vissuto tante avventure. Ho perso il conto di quante persone hanno già incontrato! Ma nel mio caso, ho incontrato molte persone diverse e ho ricevuto sostegno da innumerevoli persone, inclusa la mia famiglia. Non ho abbastanza parole per ringraziare tutti, non renderebbero giustizia.

Sono personalmente convinto che il pubblico ti abbandona dopo 5 anni quando si tratta di prodotti di intrattenimento a lungo termine perché quello stesso pubblico ha già una propria vita frenetica da affrontare. Ecco perché ricordo sempre a me stesso di non chiamare il mio pubblico come dei semplici fan. Continuo a ricordare di non essere arrogante perché molti di loro potrebbero smettere di leggere One Piece un giorno. Con mio grande imbarazzo, sino ad ora ho disegnato questa serie nel modo in cui mi pareva e piaceva, ponendo la mia speranza sempre nello stesso pubblico che crede costantemente in Rufy.

La storia di Rufy sta per concludersi. Ho già disegnato un totale di 1000 capitoli. Siamo riusciti a costruire una storia davvero entusiasmante grazie a tutti questi anni! Non è finita qui, andando avanti sarà sempre più esaltante!!

Ai fan di One Piece di tutto il mondo dico che di strada ne abbiamo fatta, ma per favore, continuate a supportare Rufy nella sua avventura ancora per un po’!“

Inoltre, per celebrare il Capitolo 1000, tutti gli autori presenti al momento su Weekly Shonen Jump hanno realizzato un piccolo manga focalizzato nel mondo di One Piece con i protagonisti dei rispettivi manga.

Black Clover e My Hero Academia:

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight e Dr. Stone:

Agravity Boys e Mission – Yozakura Family:

Mashle e Undead Unluck:

Ayakashi Triangle:

Moriking:

Me & Roboco:

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

