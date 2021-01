Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 gennaio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Dampyr e Julia.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 gennaio 2021 – Inediti

DAMPYR 250 Paradiso perduto

di Nicola Venanzetti e Vanessa Belardo

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Ai tempi del Terzo Reich, uno scienziato nazista esperto di misteri ed esoterismo, Otto Rahn, scomparve mentre dava la caccia al Santo Graal… Ma è possibile che l’abbia trovato? Sulle sue tracce, Dampyr scopre l’ingresso a un mondo ultraterreno dominato da una creatura angelica… O forse demoniaca…

JULIA 268 Gelida rabbia

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza,

Daniele Statella e Beniamino Delvecchio

128 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Julia e il suo fidanzato Ettore si godono una vacanza in un’incantevole località montana. L’idillio è però funestato da un omicidio sui campi da sci. Le indagini vengono ostacolate da una tormenta di neve che isola totalmente l’albergo, senza contare il fatto che ogni ospite avrebbe un ottimo motivo per essere l’assassino…

DRAGONERO IL RIBELLE 15 L’inaccessibile fortezza

di Stefano Vietti, Fabrizio Galliccia,

Emanuele Gizzi e Alex Massacci

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Lo sforzo dei ribelli per contrastare l’espansione di Vàhlendàrt è sempre più forte… ma qualcuno non è d’accordo con la libertà di movimento che gli stessi ribelli si sono presi! Il popolo dei Nani vuole che le vie sotterranee siano di proprio esclusivo utilizzo e colpisce duramente la ribellione, prendendo in ostaggio Briana. Dragonero, messo spalle al muro, reagisce con un colpo di mano che trasformerà un nemico in alleato: le

riserve auree dell’impero, custodite nella fortezza di Dunmon, in cambio della vita di Briana e di una futura alleanza coi Nani! Ma Dunmon non è preda facile: un incubo entrarvi, impossibile uscirvi…

ZENITH 717 / ZAGOR 666

Nessuno è innocente

di Tito Faraci e Marcello Mangiantini

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

TEX 723

Le negra muerte

di Pasquale Ruju e Stefano Biglia

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 gennaio 2021 – Ristampe

STORIA DEL WEST 22 Fiamme di guerrra

di Gino D’Antonio e Renato Polese

96 pagine – 19 x 27 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Nel 1861 gli Stati Confederati decidono di staccarsi dall’Unione e iniziano i primi fatti d’arme: è la Guerra Civile. Intanto Bill Adams torna a casa, in Texas, per riabbracciare la sua famiglia. Pat MacDonald vorrebbe restare neutrale, ma presto è costretto a decidere se salvare la pelle a Bill, accusato di essere una spia, o aiutare il perfido capitano Alan Hall

a raggiungere il New Mexico, dove intende scatenare una rivolta indiana per favorire la causa del Sud…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 gennaio 2021 – Volumi

KAY – LA GUERRA DEL BUIO 09 (DI 10)

di Alessandro Russo e Francesca Palomba

160 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 4,90

In un remoto futuro, una Kay tornata bambina combatte il nemico più terribile: Darkmold! Chi è veramente questo essere la cui potenza spaventa tutti? E cosa nascondono i meandri del villaggio delle telepati? Cercare le risposte a queste domande non sarà facile, ma Kay troverà un aiuto proveniente dal passato che le indicherà la via…

GL BONELLI. TEX SONO IO!

uscita: 07/01/2021

Tipologia: Cartonato

Formato: 25 x 30, colore € 40,00

Pagine: 368

ISBN code: 978-88-6961-557-3

Copertina: Raimondo Monti

A cura di Gianni Bono

«Non capitava spesso e non succedeva con tutti ma, a volte, Gianluigi Bonelli raccontava di sé. Di come Tex, il suo figlio letterario prediletto, avesse finito per somigliargli. O viceversa. Ho raccolto e messo da parte per anni notizie e aneddoti che ha voluto regalarmi e li ho tessuti in un dialogo senza soluzione di continuità tra vero e verosimile. Chi lo ha conosciuto o ci ha vissuto accanto, leggendo queste pagine, ha ammesso non senza sorpresa: “Sì, lo riconosco, è lui”. Come autore, questa enorme soddisfazione oggi la posso condividere con i lettori. Ecco due o tre cose che so su G.L. Bonelli.»

