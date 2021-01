La nuova serie Marvel per Disney+, She-Hulk, avrà più episodi di quanto ci si aspettava inizialmente. La serie con Tatiana Maslany si aggiungerà alle altre già previste per il servizio streaming, come WandaVision, Loki e Falcon and The Winter Soldier.

Su Instagram, le registe Kat Coiro e Anu Valia hanno annunciato un numero di episodi maggiori, aggiunti a quelli inizialmente previsti (come successo per le altre serie Marvel). La stessa Vaila ha scritto sul suo profilo come stia lavorando ad altri episodi; la Coiro dirigerà e sarà produttrice esecutiva del pilot, il finale di stagione e altri quattro episodi.

In precedenza, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato come la serie sarà una legal comedy, con la Marvel e la Disney per la prima volta alle prese con questo genere.

She-Hulk, la serie

The Direct ha precedentemente riportato come la produzione della serie avrà inizio a febbraio 2021. Le riprese si svolgeranno prevalentemente ad Atlanta, luogo in cui sono state girate anche le altre serie Marvel.

She-Hulk vedrà come protagonista Jennifer Walters, la serie adatterà la storia vista nelle pagine dei fumetti. In seguito a un incidente, Jennifer riceverà una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner, che le salverà la vita ma che la trasformerà similmente a suo cugino. Tuttavia, a differenza di Bruce, Jennifer è in grado di controllare le sue trasformazioni e preserva completamente la sua intelligenza.

Per la sua stretta relazione con Bruce Banner, Hulk potrebbe comparire nella serie. Alcune voci ritengono che Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Hulk nella serie. (QUI – per ulteriori dettagli).

Molte attrici come Alison Brie, Stephanie Beatriz e Emily Hampshire hanno mostrato interesse per il ruolo, ma i Marvel Studios hanno scelto la Maslany.

Il personaggio è stato creato da Stan Lee e da John Buscema nel 1980, ed è stato poi protagonista di una serie a fumetti “The Sensational She-Hulk”, dove She-Hulk era in grado di sfondare la quarta parete, anticipando quello che avrebbe fatto Deadpool.

