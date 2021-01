Stalker 2, dopo l’annuncio di quest’estate, ha fatto un po’ perdere le tracce di sé. È ricomparso su Twitter tramite le notizie di Xbox News. Il gioco è stato prima di tutto confermato su Xbox Series X, Series S e PC. Sarà inoltre disponibile sin dal primo giorno anche per Xbox Game Pass, che ultimamente si sta espandendo sempre di più. Altre conferme riguardano lo stato tecnico del gioco.

Stalker 2, infatti, supporterà le tecnologie di ray tracing, anche sulla meno potente Xbox Series S e una risoluzione di 4K. Il gioco avrà una struttura open world con ambientazione dinamica ed entreremo nel pieno della zona contaminata, incontrando creature mostruose e anche numerosi nemici umani, principalmente razziatori.

Stalker 2 è atteso per il 2021 e speriamo di vedere presto un video di gameplay anche per renderci conto dell’aspetto grafico, di sicuro quello più mutato rispetto ai predecessori che erano stati sviluppati con risorse molto più limitate.

Stalker – la storia della serie

Stilizzato soprattutto come S.T.A.L.K.E.R., il capostipite risalente al 2007 fu un fulmine a ciel sereno nel mondo PC. Era ispirato liberamente all’omonimo capolavoro cinematografico firmato dall’autore Andrej Tarkovskij e ne reinterpretava diversi aspetti per adattarlo ad un videogioco. Anche la saga di Metro ha molti punti in comune con il franchise Stalker. Il feeling delle armi e le ambientazioni sono infatti simili e molto realistici.

L’aspetto legato alla sopravvivenza è però uno dei perni su cui si basano gli Stalker e speriamo di vederlo ampliato e più profondo nel 2. Il secondo capitolo sarebbe tra l’altro il primo in assoluto a sbarcare anche su console. L’atmosfera, i mostri e le anomalie dovute alle radiazioni erano gli aspetti più affascinanti del gioco originale e delle altre avventure ad esso collegate. La comunità di modder, inoltre, lo aveva trasformato rendendolo molto diverso dal suo stato all’uscita. Sarà lo stesso anche per Stalker 2? N

Attendiamo ulteriori notizie sull’eventuale data di uscita.

