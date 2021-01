Jean-Yves Ferri a intervistato Journal du Dimanche, ha annunciato la data di uscita del nuovo volume di Asterix, atteso per il prossimo autunno.

Intervistato da Journal du Dimanche, Jean-Yves Ferri, uno dei “nuovi” padri di Asterix assieme a Didier Conrad, ha annunciato la data di uscita del nuovo albo, in uscita il 21 ottobre, e rivelato in anteprima alcuni dettagli.

“In questo volume si parla di avventura, poiché l’ultima vicenda è avvenuta nel villaggio. Asterix e Obelix partiranno per una nuova destinazione, un paese che al giorno d’oggi non esiste come tale”

Ha indicato lo sceneggiatore.

Uno degli elementi peculiari dei viaggi dei due guerrieri è la caricatura dei cliché caratteristici del paese visitato, perciò alla domanda del quotidiano francese se anche nel nuovo volume si sarebbe scherzato con gli stereotipi della popolazione esplorata, Ferri ha ammesso:

Continua:

“Giocare con i cliché fa parte dei codici di Asterix. Ma non mi dispiace allontanarmi un po’ da essi. Sono fortunato che il mio umorismo personale non mi porti a caricature troppo frontali. In “La Fille de Vercingétorix”, ho attenuato il modo di far parlare gli adolescenti, ad esempio “.