Caste Heaven potrebbe concludersi quest’anno, stando alle dichiarazioni d’intenti della sua creatrice.

La mangaka Chise Ogawa ha infatti scritto su Twitter che si augura di riuscire a completare la serie nel 2021:

A proposito di Caste Heaven

Chise Ogawa ha lanciato Caste Heaven il 7 Marzo 2014 sulle pagine della rivista Magazine Be x Boy di Libre Publishing; il volume 6 è stato pubblicato il 10 Aprile 2021, mentre un gioco per cellulari ha debuttato il 23 Aprile 2020.

In Italia esce per J-POP; il volume 5 è previsto per l’inizio del 2021.

Arriva finalmente in Italia il più celebre Boy’s love della grande Chise Ogawa (Figurati se mi

piaci)! Si sa, il liceo è governato da regole crudeli e arbitrarie, e non si tratta di quelle stabilite dall’organizzazione scolastica, da presidi e professori; si tratta bensì delle emozioni incontrollabili degli studenti che frequentano gli istituti, dalle gelosie alle invidie…alla lussuria.

Azusa è da sempre tra i ragazzi più popolari della sua scuola, ma un giorno scoprirà che questo primato, che lui credeva non potesse mai tramontare, non può durare per sempre!

Il volume unico della stessa autrice di Caste Heaven, Figurati se mi piaci!, è uscito in Italia nel 2016 grazie a Flashbook Edizioni:

Fujima è un ragazzo molto carino ma un po’ subdolo, abituato ad abbindolare tutti semplicemente facendo gli occhi dolci. Gli unici a non cadere nel tranello sono gli amici di lunga data, che lo conoscono bene. In realtà, ci fu un altro suo compagno alle medie, con cui il suo bel faccino sembrò non funzionare: l’alto e taciturno Okachi, che durante uno scambio di battute gli disse in faccia di non provare amicizia per lui. E ora, proprio Okachi viene trasferito nella classe di Fujima! Che farai, Fujima? Lo eviterai? Farai come se nulla fosse? Cercherai di ottenere la tua vendetta? O non sarà, invece, che si presenterà una volta buona l’occasione per chiarirvi…?

Dopo autrici del calibro di Rihito Takarai e Shoko Hidaka, debutta in Italia un altro autentico astro nascente del panorama BL giapponese: Chise Ogawa!

Prenota il volume 5