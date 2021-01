Partono le offerte del nuovo anno su Nintendo Switch. Da oggi fino al 10 gennaio 2021, direttamente dallo store Nintendo, sarà possibile ottenere numerosi titoli a prezzi niente male.

Si inizia con Mario Kart 8 Deluxe, Luigi‘s Mansion e Super Mario Odyssey a 48,99€ invece che 59,99€.

The Legend of Zelda Breath of the Wild a 48,99€ invece che 69,99€ e Hyrule Warriors Definitive Edition a 39,99€ invece che 59,99€.

Infine Link’s Awakening a 46,99€ invece che 59,99€.

Non mancano anche giochi non direttamente legati alla Nintendo come Octopath Traveler a 52,99€ invece che 59,99€ e Immortal Fenyx Rising a 41,99€ invece che 59,99€. Altri sconti vedono anche Astral Chain a 44,99€ invece che 59,99€, Xenoblade Chronicles Definitive Editiona 42,99€ invece che 59,99€.

Non perdetevi anche il porting da Wii U di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a 48,99€ invece che 59,99€. Anche Animal Crossing New Horizons riceve uno dei suoi primi corposi sconti, ad un prezzo di 49,90€ invece che 68,99€, con quasi 20€ di sconto. Anche il recentissimo Just Dance 2021ha un corposo sconto che lo porta a 39,99€ invece che 60,99€. Se invece siete in vena di nostalgia vorreste forse provare Final Fantasy X/X-2 Remastered offerto a 31,00€ invece di 49,99€.

Insomma, si potrà iniziare l’anno insieme a Nintendo Switch alla grande e mettendo le mani su uno o più titoli. Voi ne comprerete qualcuno?

Nintendo Switch – ci sarà la versione Pro?

Già alcuni mesi fa vi avevamo parlato di alcuni indizi riguardo il possibile arrivo di Nintendo Switch Pro, per via di un aggiornamento chiamato 10.0.0 E. L’aggiornamento in questione portò modifiche e aggiunte come il supporto ad un modello hardware di nome “nx-abcd” che potrebbe essere il segnale dell’implementazione di nuove tecnologie in un possibile nuovo modello. Ma sarà vero?

È possibile che Nintendo voglia correre ai ripari data la recente uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, due console molto più potenti e con cui volente e nolente si troverà a fronteggiare. Non ci resta che aspettare nuove notizie dalla casa di Kyoto su queste dicerie. Nel frattempo le novità per la console sembrano essere in dirittura d’arrivo.

L’insider brasiliano PH Brazil aveva lasciato intendere ieri che la casa di Kyoto abbia numerose sorprese per i suoi utenti. Tramite alcuni suoi tweet ha condiviso le immagini di franchise famosi e fermo immagini di trailer, come quello del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Fire Emblem, Metroid, ma anche Pokémon, di cui tutti attendono un remake di Diamante e Perla.

