Il National Research Institute of Educational Research, noto anche come Gakken, ha chiesto a 600 ragazzi e 600 ragazze giapponesi che frequentano dalla prima alla sesta elementare del lavoro dei loro sogni in un sondaggio annuale. Ecco i risultati del sondaggio del 2020 prima in generale e poi divisi per sesso.

Classifica generale

1. Pasticcere

2. Agente di polizia

3. Calciatore professionista

4. YouTuber o altro tipo di streamer online

5 Asilo nido o maestra d’asilo

5 Medico

La pasticceria è stata la scelta più popolare in assoluto, con il 6,5% delle preferenze. Come riferimento, solo il 3,4 per cento ha risposto “agente di polizia”. “YouTuber” è ancora tra i primi tre, in calo di una posizione rispetto al 2019. Anche se potrebbe non sembrare una percentuale molto alta, è importante notare che circa il 30% ha risposto “Non lo so”.

Classifica ragazzi delle scuole elementari

1. Calciatore professionista

2. Agente di polizia

3. Giocatore di baseball professionista

4. YouTuber o altro tipo di streamer online

5. Autista di treni

Negli ultimi anni il calcio è diventato sempre più popolare tra i ragazzi delle scuole elementari – più del baseball – e questo si riflette negli obiettivi futuri dei ragazzi in Giappone. È interessante notare che YouTuber ha conquistato il primo posto lo scorso anno, per cui è sorprendente che abbia perso ben tre posizioni nel 2020.

Classifica ragazze delle scuole elementari

1. Pasticcera

2. Maestra d’asilo

3. Panettiera

4. Lavoratrice nel campo della moda

5. Infermiera

Dal 2010 circa, la pasticceria” è il lavoro dei sogni più popolare per i bambini delle scuole elementari. E con le meravigliose torte disponibili in Giappone, non possiamo certo biasimarli.

L’unico cambiamento notevole nei risultati del sondaggio negli ultimi anni è che le ragazze delle elementari sembrano essere meno interessate a diventare una cantante idol. Era saldamente al quarto posto per la fine degli anni 2010, ma sia nel 2019 che nel 2020 è sceso bruscamente al nono posto.

