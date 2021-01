La regista del franchise di Wonder Woman Patty Jenkins elogia il regista dei Marvel Studios Taika Waititi e il suo Thor: Ragnarok. Patty Jenkins, che avrebbe dovuto dirigere un Thor: The Dark World per la Marvel ispirato a Romeo e Giulietta prima di dirigere Wonder Woman per DC e Warner Bros., alla fine si è separato dal sequel di Thor a causa di divergenze creative. Dopo che il capitolo centrale diretto da Alan Taylor è diventato il film MCU peggio accolto, i Marvel Studios hanno rinvigorito il franchise di Thor con il colorato e più divertente Ragnarok di Waititi.

La regista di Wonder Woman 1984 ha detto quanto segue al podcast WTF with Marc Maron, quando il discorso si è rivolto al suo film Marvel quasi realizzato.

“Ragnarok è stato un film così bello. In realtà sono così grato che Thor abbia trovato Taika perché Taika è la scelta più geniale per Thor di tutti i tempi. È incredibile. Thor: Ragnarok è uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi, è così bello. Quel film è pura gioia, è così ben eseguito. Non importa se non ti piacciono i film di supereroi. Taika è un grande regista, e semplicemente ha realizzato un film fantastico“.

Jenkins ha poi proseguito parlando di Thor 2:

“Era solo qualcosa in cui volevo esserci, volevo fare un grande film di supereroi, e ho iniziato a dirlo subito dopo Monster. Le persone erano confuse da questo. Ho ogni genere di film per donne, una storia su donne che blah blah blah. Voglio fare film sulle donne, ma non voglio fare film sull’essere donna. È così noioso (ride). Voglio fare film sulle donne che fanno ogni genere di cose“.

Jenkins ha continuato:

“Quindi le persone erano un po’ confuse, ma si è sparsa la voce che volevo fare un film di supereroi. E, a onor del merito della Marvel, mi hanno assunta per un film che non richiedeva affatto una donna, quindi sono sempre stata loro molto grata, anche se non ha funzionato “.

Alla domanda sul perché il progetto di Thor 2 non avesse funzionato, Jenkins ha detto:

“Volevano fare una storia che pensavo non avrebbe avuto successo, e sapevo che non potevo essere io. Non potevo essere io a farlo diventare realtà. Ma sapevo nel mio cuore che non avrei potuto fare un buon film dalla storia che volevano fare“.

