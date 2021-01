Cattive notizie per i fans del manga Ten Count. L’adattamento del manga yaoi scritto da Rihito Takarai, originariamente previsto per il 2020, è stato rimandato a data a definirsi.

Il sito ufficiale dell’adattamento anime, si scusa con queste parole:

Grazie per il vostro supporto a TenCount.

Per quanto riguarda “TenCount”, che ha annunciato l’anime televisivo per il 2020, per motivi di produzione, rinvieremo i tempi di sviluppo.

Ci scusiamo per la modifica dei tempi di distribuzione mentre non vediamo l’ora di questo lavoro.

Tutto lo staff farà ulteriori sforzi per creare opere migliori, quindi apprezzeremo la vostra comprensione.

Inoltre, riferiremo sul nuovo modulo di sviluppo e sui tempi non appena sarà deciso.

Vi chiediamo sinceramente di attenersi al follow-up di TenCount in futuro.

Comitato di produzione di “TenCount”