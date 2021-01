Uno studio recente dimostra che mai come nel 2020 hanno visto la luce così tanti film dirette da done. Hollywood è sempre stata famosa per la sua mancanza di diversità. Durante l’ultima cerimonia degli Oscar, nessuna donna è stata nominata come miglior regista, anche se i film più importanti diretti da registe come Piccole donne e The Farewell – Una bugia buona sono stati diretti rispettivamente dalle registe Greta Gerwig e Lulu Wang. Sia i fan che i membri dell’industria hanno chiesto più diversità a Hollywood per quanto riguarda il genere, la razza e la sessualità.

Il 2020 ha poi visto diversi film diretti da donne: Birds Of Prey E La Fantasmagorica Rinascita Di Harley Quinn diretto da Cathy Yan, Mulan diretto da Niki Caro e Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins sono stati alcuni dei più grandi di quei film, oltre che alcuni dei più attesi dell’anno. A causa della chiusura dei cinema, altri film diretti da donne come Black Widow, The Eternals e The Nightingale sono stati posticipati al 2021.

Le registe donne del cinema nel 2020

Il Center for the Study of Women in Television and Film presso la San Diego State University ha confermato che le donne hanno diretto nel 2020 più film che mai. Variety ha presentato i risultati del loro studio e ha rivelato che il 16% dei 100 film con gli incassi maggiori del 2020 è stato diretto da donne. Lo stesso studio ha riportato che le registe avevano diretto solo il 12% di quei film nel 2019 e solo il 4% nel 2018. La dottoressa Martha Lauzen ha condotto lo stesso studio negli ultimi 20 anni. A causa delle circostanze uniche nel 2020, la dottoressa Lauzen ha anche studiato la classifica “Watched at Home Top 20” del Digital Entertainment Group. Il 19% dei registi, scrittori, produttori esecutivi, produttori, montatori e direttori della fotografia inclusi in questa lista erano donne.

