Il promo del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations anticipa l’inizio ufficiale del prossimo arco narrativo dell’anime. Proprio come molti fan si aspettavano, è stato confermato durante una presentazione speciale al Jump Festa 2021 Online che l’anime avrebbe finalmente portato Kawaki e gli altri membri di Kara nell’anime. Ciò significherebbe anche un ritorno al materiale del manga originale da cui è tratta la serie, ed è per questo che i fan non vedevano l’ora che arrivasse questa nuova era dell’anime. Naturalmente, nel video è anche indicato il momento in cui questa nuova era avrà finalmente inizio.

Mentre il manga di Boruto: Naruto Next Generations è attualmente in pausa a causa delle vacanze natalizie, l’anime farà il suo ritorno il 10 gennaio con l’episodio 181 della serie. Intitolato “Vessel Arc”, questo nuovo arco narrativo sarà l’inizio ufficiale della saga di Kawaki nell’anime, e il promo dell’episodio anticipa che lo vedremo in azione molto presto. Date pure un’occhiata qui sotto:

Boruto Episode 181 Preview. “The Vessel” (broadcast Date: 1/10) (*REMINDER: No Episode Next Week on the 1/03) pic.twitter.com/zL6t7uA1Ih — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) December 27, 2020

L’anime ha preparato il terreno per questo nuovo arco narrativo con i pochi episodi precedenti, poiché non solo abbiamo visto personaggi importanti come Ao fare un’apparizione, ma anche alcuni membri di Kara hanno mostrato i loro volti, negli episodi precedenti. È stato anche menzionato il “recipiente” (“vessel”) a cui fa riferimento il titolo del nuovo arco e ora, finalmente, dopo tanti piccoli indizi e anticipazioni, la serie mostrerà finalmente chi è veramente questo “recipiente”.

Il nuovo arco narrativo intitolato “Vessel Arc” darà il via a un’era completamente nuova per l’anime di Boruto: Naruto Next Generations, e questo significa che faranno il loro debutto anche due nuove sigle di apertura e di chiusura. In precedenza era stato confermato che la nuova canzone di apertura sarà intitolata “Baku” e interpretata da Ikimono-gatari, mentre la ending sarà intitolata “Answers” e interpretata da Mol-74.

