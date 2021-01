Star Wars: Rogue Squadron uscirà nei cinema a Natale 2023 ed è tanta l’attesa e la curiosità intorno al film che riporterà sul grande schermo la saga di George Lucas dopo Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker del Natale 2019.

Intervistata da Collider, Patty Jenkins ha parlato non solo di Wonder Woman 1984 (come vi abbiamo già riportato), ma anche del prossimo film di Star Wars che la vede in cabina di regia.

La Jenkins ha spiegato come, una volta conclusa la campagna stampa per WW1984, si metterà al lavoro su tutti i suoi nuovi progetti: Star Wars, Wonder Woman 3, un film su Cleopatra e una serie tv.

Ogni film la impegnerà probabilmente per due anni, perché “non si può fare un buon film di Star Wars o di Cleopatra in un anno” — ha affermato la regista.

La regista non ha potuto rispondere alle domande su chi sarà il protagonista di Rogue Squadron (ma non sarà Porkins, scherzando con l’intervistatore) o su chi si sta occupando della sceneggiatura perché vuole che abbia il suo proprio annuncio.

Ha però confermato che il trattamento del film è quasi concluso ed è molto grande; per quanto riguarda la regista, una volta concluso il trattamento si è vicini a una sceneggiatura concordante.

La Jenkins sta lavorando a Star Wars: Rogue Squadron da un po’ di tempo: “Sarà grandioso. Sono super emozionata.”, ha confessato.

Nei giorni scorsi Chris Pine, interprete di Steve Trevor nei film di Wonder Woman, ha dichiarato di aver parlato con la Jenkins della storia del film e che la considera davvero ottima.

Per l’attore la regista sarà in grado di reimmaginare Star Wars e infondergli nuova, fresca vita.

A proposito di Star Wars: Rogue Squadron

Star Wars: Rogue Squadron ha lo stesso titolo di una serie di videogame sviluppati da LucasArts e Factor 5 e pubblicati per PC e console Nintendo dal 1998, da cui sono stati tratti anche romanzi e fumetti.

Intervistata da IGN, la regista ha chiarito il rapporto tra il suo film e i videogiochi affermando che racconterà una storia originale piuttosto che un adattamento diretto degli altri media.

Patty Jenkins ha infatti affermato che il film sarà influenzato dai giochi e dai libri, che renderà omaggio a quello che è venuto prima, ma sarà una storia originale per la quale è molto entusiasta.

La regista metterà in Star Wars: Rogue Squadron una parte importante della propria esperienza personale, essendo figlia di un pilota caduto servendo la patria, bilanciando “l’azione e il cuore” grazie alla sua visione artistica.

