Wonder Woman 1984 ha debuttato a Natale nei cinema e in contemporanea in streaming su HBO Max, incassando globalmente oltre 100 milioni di Dollari.

A Collider la regista Patty Jenkins ha raccontato come nel film sia stata tagliata soltanto una scena intera, in cui Diana e Steve chiamano un taxi per raggiungere Black Gold:

Non ho tagliato molte scene in questo film. Ho tagliato solo parti di scene. L’unica scena che posso pensare di aver tagliato è stata quella in cui Steve e Diana chiamano un taxi fuori dal Museo di Storia Naturale per raggiungere Black Gold. Quella è l’unica vera scena che penso di aver tagliato.

Sul ritmo di Wonder Woman 1984

Patty Jenkins ha anche risposto a una domanda su una potenziale director’s cut di Wonder Woman 1984 per HBO Max, dichiarando che non ne vale la pena: sarebbe 10 o 15 minuti più lunga e nessuno noterebbe la differenza perché avrebbe soltanto un passo leggermente più lento, in cui la regista si prenderebbe più tempo in scene già presenti nel film.

Questo perché è cresciuta con film dal ritmo un po’ più lento di quelli attuali, come Superman e I Predatori dell’Arca Perduta; un passo molto veloce, per la regista, non aggiunge emozione.

Ricordiamo che la regista dirigerà anche Wonder Woman 3 e Star Wars: Rogue Squadron.

