Il Capitolo 999 di One Piece ha regalato colpi di scena in termini narrativi svelando informazioni sul passato e sul presente di personaggi importanti del manga, ovvero sul compianto Portgas D. Ace e sull’Imperatore Kaido.

In merito al primo scopriamo un piccolo flashback focalizzato sul viaggio del fratello di Rufy verso Wano con l’obiettivo di sconfiggere Kaido. Veniamo tuttavia a conoscenza che non riuscirà nell’intento, ma nel frattempo stringerà una grande amicizia con la figlia dell’Imperatore, Yamato.

In merito Kaido, invece, scopriamo il nome suo Frutto del Diavolo consegnatogli da Big Mom tanto tempo fa, ovvero il “Uo Uo Mitologico” (Pesce).

Entrambi gli spunti narrativi sono stati fedelmente ispirati alla letteratura e mitologia giapponese denotando ancora una volta come la conoscenza del maestro Oda sia talmente vasta da arricchire l’opera di cultura.

Letteratura

Il Capitolo 999 si intitola “Il Sake Che Ho Preparato Per Berlo Con Te” ed è ispirato all’antica raccolta di poesie giapponesi “Manyoushu” scritta circa 1200 anni fa.

Secondo gli scritti della letteratura giunta sino a noi, anche una delle poesie immaginava se lo scrittore avrebbe un giorno dovuto bere del sake da solo sebbene lo avesse preparato per berlo con qualcuno.

Nel manga il riferimento si ricollega a Yamato la quale, come sappiamo, non potrà mai più bere il liquore da lei preparato poichè Ace morirà e non potrà tornare a Wano.

Chapter 999 title "The Sake I Brewed to Drink with You" is based on Japanese literature called Manyoushu written 1200 years ago. It goes, "I wonder if I'll have to drink this sake alone although I brewed to drink it with you.." Yamato will never drink sake with Ace again..😥 pic.twitter.com/ethiCH9dxO — sandman (@sandman_AP) December 21, 2020

Mitologia

Il secondo riferimento, invece, si rifà alla mitologia giapponese.

Come già anticipato, il Frutto del Diavolo di Kaido si traduce con “pesce” (Uo Uo no Mi Mitologico).

Il potere di Kaido si rifà alla leggenda mitologica secondo la quale una carpa koi venne un giorno premiata dagli dei divenendo un dragone poichè per tanto tempo faticò nel tentativo si scalare una montagna insormontabile.

Non è una caso che Kaido possa trasformarsi in un dragone e che le porte del Paese di Wano siano, appunto, delle pericolose e insormontabili cascate abitate da carpe.

Adesso non ci resta che comprendere come e in quale occasione Kaido è stato premiato trasformandosi da carpa a dragone.

I assume many of you likely know this, but Kaido's FishFish fruit (Uo Uo no Mi), is a reference to the mythological tale of the koi fish that became a dragon, a koi who struggled for a long time to climb an insurmountable waterfall and was rewarded by the gods to become a dragon pic.twitter.com/T9e36rmr0M — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 20, 2020

Dove leggere gli eventi descritti

Gli eventi descritti sono disponibili all’interno di One Piece 999 leggibile gratuitamente e legalmente su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 999 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics