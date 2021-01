One Piece 999: il Frutto del Diavolo di Kaido

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Uno dei misteri divenuti ancor più intensi mediante l’arco narrativo di Wano all’interno di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, è stata la relazione tra gli Imperatori Kaido e Big Mom che ora si ritrovano ad essere alleati per confermare l’egemonia sul Nuovo Mondo e recuperare il tesoro di One Piece.

Questa egemonia è minacciata dai pirati di Cappello di Paglia e dai loro fratelli d’armi poichè desiderano liberare il Paese dei samurai, pertanto gli Imperatori li stanno attendendo nel piano più alto del castello di Onigashima pronti per la battaglia.

Il Capitolo 999, tuttavia, ha offerto un momento all’interno del quale viene sviscerato il mistero del rapporto tra i due Imperatori, in particolar modo viene svelato quel misterioso debito a vita che Kaido deve a Big Mom.

Kaido deve a Big Mom la chiave per decifrare il Road Poignee Griffe di Wano poichè quest’ultima ha consegnato tanto tempo fa all’Imperatore il Frutto del Diavolo che gli consente di brandire un grande potere.

E quel Frutto del Diavolo, a detta della regina di Tottoland, prende il nome di “Uo Uo Mitologico“.

Al momento ancora non sappiamo i veri poteri di tale frutto, ma “uo” è traducibile come “pesce”, pertanto aspettiamo i prossimi appuntamenti per scoprire cosa si cela nel grande potere di Kaido.

