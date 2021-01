Il 2021 dei possessori di Nintendo Switch sarà un anno favoloso. L’insider brasiliano PH Brazil ha lasciato intendere che la casa di Kyoto abbia numerose sorprese per i suoi utenti. Tramite alcuni suoi tweet ha condiviso con il mondo alcune immagini di franchise famosi come un spezzone del trailer del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Fire Emblem, Metroid e ultimo ma non ultimo, Pokémon, di cui tutti attendono un remake di Diamante e Perla.

A far discutere è stato in particolare questo screen di Dialga, che parrebbe aver riacceso le speranze di vedere il tanto voluto e richiesto remake. GameFreaks e Nintendo accontenteranno i fan? E cosa ne è anche di Shin Megami Tensei? Il titolo è da lungo tempo atteso sulla console ibrida Nintendo.

Che questo insider sappia qualcosa che non sappiamo? Pare di sì se vogliamo prendere per buone le immagini trapelate, che sebbene siano prese da trailer e fonti già note, potrebbero suggerire annunci in arrivo, sia di remake che di nuovi giochi. In effetti è da molto che non sia più nulla di molti giochi che si spera vedranno la luce in questo anno appena iniziato.

Nintendo Switch – le vendite non si arrestano

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano andando sempre meglio e che a distanza di soli quasi 4 anni dal suo lancio a marzo 2017 la console abbia raggiunto la notevole cifra di più di 70 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Ma il vero successo è da notare in Giappone dove ha quasi raggiunto le 20 milioni di console vendute. Sempre in madrepatria, Animal Crossing New Horizons risulta anche essere il gioco più venduto in assoluto, superando i 5 milioni di unità. Mentre quello più venduto in tutto il mondo risulta essere Mario Kart.

Recupera subito Pokémon Spada per Nintendo Switch