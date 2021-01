So I’m a Spider So What?, online 10 minuti in anteprima per un periodo limitato

La serie anime So I’m a Spider So What? (Kumo desu ga, Nani ka?), basata sulle light novel omonime di Okina Baba e Tsukasa Kiryu, inizierà a essere trasmessa dall’8 Gennaio.

Crunchyroll la distribuirà in streaming anche in Italia e per ingannare l’attesa rende disponibile una anteprima dei primi 10 minuti del primo episodio della serie; questa speciale anteprima sarà online dalle 18:00 del 2 Gennaio per una sola settimana.

In apertura il video, direttamente dal canale YouTube ufficiale di Crunchyroll Italia.

So I’m a Spider So What?, lo staff

Shin Itagaki (Berserk 2016) dirige So I’m a Spider So What? presso lo studio Millepensee (Berserk 2016) su sceneggiature di Okina Baba, autore dei romanzi originali, e Yuichiro Momose (Infinite Dendrogram).

Kii Tanaka (Hinomaru Sumo) cura il character design, mentre Masahiko Suzuki, Ryo Hirata e Hiromi Kimura si occupano del monster design.

Gli studi exsa (Kengan Ashura, Gundam The Origin) ed ENGI (Kemono Michi) realizzato la computer grafica, Shuji Katayama (Overlord) compone la colonna sonora.

A proposito di So I’m a Spider So What?

So I’m a Spider So What? nasce come serie di light novel scritte da Okina Baba e illustrate da Tsukasa Kiryu nel Marzo 2015 (13 volumi finora); a Dicembre 2015 Asahiro Kakashi ha iniziato a serializzare l’adattamento manga sul sito web Young Ace Up di Kadokawa (9 volumi al momento).

Il manga esce per J-POP in Italia e cliccando qui potete leggere la nostra recensione del primo volume.

Crunchyroll Italia descrive così la trama della serie:

Ero una normale liceale, ma in un batter d’occhio mi sono svegliata in un posto mai visto prima e sono rinata in un ragno?! Come può qualcosa che non è niente di più che un piccolo ragno (sono io) riuscire a sopravvivere in quello che è, letteralmente, il peggior dungeon esistente? Non ci sono regole? Non dovrebbero esserci regole! Di chi diavolo è la colpa di questo? FATTI VEDERE!

