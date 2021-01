Hiroshi Matsuyama, CEO di CyberConnect2, ha detto che lo sviluppo del gioco di Demon Slayer per PS4, Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan, sta andando molto bene, e ha anche annunciato nuove notizie in arrivo.

Il 31 dicembre, CyberConnect2 ha tenuto uno speciale live streaming di Capodanno, con Hiroshi Matsuyama e Katsuhira Harada di Bandai Namco. Hanno parlato dei loro progetti futuri per il 2021 e, in particolare, hanno parlato del gioco di Demon Slayer per PS4. Hiroshi Matsuyama ha spiegato diversi punti (grazie a Game’s Talk per il riepilogo).

Prima di tutto, Hiroshi Matsuyama ha detto che non può ancora dirci molto sul gioco. Tuttavia, nuove informazioni verranno pubblicate presto attraverso riviste come V Jump e Weekly Shonen Jump.

Hiroshi Matsuyama ha anche spiegato che, sebbene non abbiamo ricevuto notizie da quando il gioco è stato annunciato ufficialmente con un trailer, lo sviluppo del gioco sta andando incredibilmente bene. Inoltre, la maggior parte dello staff di CC2 sta lavorando al gioco al momento.

Qui di seguito, trovate lo stream speciale di Capodanno 2020 di CyberConnect2:

Aniplew ha anche annunciato un gioco per cellulare, Kimetsu no Yaiba Keppuu Kengeki Royale. Tuttavia, è stato recentemente ritardato indefinitamente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è uno dei manga più popolari in assoluto, scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge. È stato pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. Un primo adattamento anime per la TV dello Studio Ufotable è andato in onda nel 2019 (qui trovate la mia recensione della prima stagione della serie animata).

Un primo film anime intitolato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train è uscito il 16 ottobre 2020 in Giappone. Come sequel diretto della serie TV e adattando più capitoli del manga originale, il film è diventato rapidamente il film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone. Inoltre, sono in arrivo anche altri anime.

Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è stato annunciato per la prima volta da Aniplex nel marzo 2020.

