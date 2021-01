Il nuovo film Pixar Soul, di cui trovate qui la nostra rece4nsione, è una toccante riflessione sul significato della vita, ma il suo finale originale avrebbe reso il film molto più cupo.

ATENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono importanti spoiler sul finale di Soul, per cui, se non avete ancora visto il film, vi sconsiglio dic proseguire nella lettura.

Nella versione finale della storia, Soul termina con il pianista jazz Joe Gardner (Jamie Foxx) che torna nel suo corpo e 22 (Tina Fey), la cinica anima che ha incontrato nell’Ante Mondo, si prepara ad abbracciare la vita sulla Terra. È un lieto fine per entrambi i personaggi principali.

Tuttavia, i co-registi Kemp Powers e Pete Docter hanno rivelato che c’erano altre versioni di questo finale ottimista, incluse diverse in cui Joe resta morto. In queste versioni, Joe lascia che 22 torni sulla Terra e rimane nell’Ante Mondo come mentore di nuove anime oppure ancora va nel Grande Al di là. Nonostante la loro svolta più oscura, questi finali avrebbero rappresentato Joe come in pace con la sua morte, proprio come accade nella versione finale del film, quando crede di rinunciare alla sua vita per dare a 22 una possibilità.

Nel corso della storia, Joe si rende conto di non aver vissuto la vita al massimo. È così concentrato sulla sua ricerca della grandezza del jazz che perde di vista le persone intorno a lui e non riesce a connettersi con loro.

Una delle cose più grandi del finale di Soul è il suo senso del potenziale e la promessa che d’ora in poi Joe vivrà appieno ogni momento della sua vita. Nel finale originale, accetta semplicemente di non aver vissuto la sua vita migliore e muore senza avere la possibilità di rimediare.

Il finale di Soul così com’è amplifica il messaggio del film di abbracciare ogni momento. Lascia aperte le possibilità per Joe e 22 e invita il pubblico a vivere in modo più completo.

