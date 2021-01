Justice League Snyder Cut è solo l’ultimo dei lavori di Zack Snyder incentrati sui supereroi. Il regista ha infatti dato nuova vita all’universo dei supereroi DC con Man of Steel del 2013 con Henry Cavill nei panni di Superman. Sono poi seguiti Batman V Superman: Dawn of Justice, in cui Batman è interpretato da Ben Affleck, e Wonder Woman con Gal Gadot. Entrambi i film hanno sofferto di recensioni contrastanti, poiché in molti hanno affermato che le pellicole erano troppo oscure, mentre altri hanno invece apprezzato il marchio del regista.

Snyder stava lavorando al suo terzo film della serie, Justice League, quando ha subito una tragedia familiare ed è stato costretto a lasciarne la regia. Di conseguenza, quel film è stato completato da Joss Whedon e ha subito recensioni anche peggiori rispetto ai due precedenti film. Ciò ha portato alla campagna per lo Snyder Cut, che ha dato i suoi frutti quando Warner Bros ha annunciato a maggio che Justice League Snyder Cut sarebbe uscito su HBO Max nel marzo 2021. Nonostante ciò, il capo di DC Films Walter Hamada ha affermato che lo studio vede Justice League Snyder Cut come un film fine a se stesso, per cui non esploreremo ulteriormente la visione del regista in altre pellicole.

In risposta, i fan si stanno rivolgendo a Twitter per una nuova campagna in favore di Zack Snyder. L’hashtag #RestoreTheSnyderVerse ha iniziato a fare tendenza giovedì mattina e ha raggiunto il numero 2 nella lista delle tendenze degli Stati Uniti entro le 13:00 dello stesso giorno. L’hashtag mostra i fan che implorano DC di lasciare che Snyder completi la sua visione per il cosiddetto SnyderVerse e di rendere i suoi film di nuovo canonici. Altri hanno anche parlato ei personaggi che vorrebbero vedere di più in qualsiasi film futuro. Di seguito potte vedere una selezione di Tweet:

An exclusive photo of #WonderWoman and #Steppenwolf from #ZackSnydersJusticeLeague as promised.

Let's make #RestoreTheSnyderVerse trending worldwide today to show your support for @ZackSnyder and SnyderVerse as the canon of DCEU!#ReleaseTheSnyderCut #TheSnyderCut pic.twitter.com/8FNLKB5nFn — Fiona Zheng is Real #ReleaseTheSnyderPunch (@fukujang0627) December 31, 2020

Hanno fatto sentire la propria voce anche Ray Fisher, che interpreta Cyborg, e Ray Porter, il cui supervillain Darkseid non compare nella versione di Justice League del 2017:

Mentre i fan sono ottimisti sul fatto che saranno in grado di far cambiare idea ai piani alti di DC e Warner Bros. con una nuova campagna, è improbabile che questa avrà lo stesso successo della campagna originale per Justice League Snyder Cut.

