Gyoko no Nikuko-chan, nuovo anime dagli autori di Children of the Sea

In Italia il film di Studio 4°C, basata sul manga di Daisuke Igarashi edito da Planet Manga, è distribuito da Dynit.

Gyoko no Nikuko-chan è il nuovo film d’animazione realizzato dallo staff che ha portato al cinema I Figli del Mare (Children of the Sea) di Daisuke Igarashi.

L’anime film è basato sul romanzo omonimo di Kanako Nishi pubblicato da Gentosha nell’Aprile del 2014, che racconta le vicissitudini di Nikuko e Kikuko — madre e figlia che vivono su una barca.

In apertura possiamo guardare il video di annuncio, di seguito l’immagine promozionale:

Gyoko no Nikuko-chan, staff e cast

Ayumu Watanabe (Children of the Sea, Uchu Kyodai – Fratelli nello Spazio) dirige Gyoko no Nikuko-chan presso Studio 4°C (Memories, Berserk L’Epoca d’Oro) su sceneggiatura di Satomi Ooshima (Hataraki Man).

Kenichi Konishi (Children of the Sea, A Good Librarian Like a Good Shepherd) cura il character design e la direzione generale dell’animazione.

Sanma Akashiya (Santa Claus Tsukamaeta!) pianifica e produce il film, distribuito da ASMIK Ace (The Ring).

Il doppiatore Natsuki Hanae (Tanjiro in Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul) avrà una parte importante nel film, ma al momento si sa soltanto che interpreterà il ruolo di un ragazzino.

Gyoko no Nikuko-chan e I Figli del Mare

Come detto, Gyoko no Nikuko-chan è realizzato dallo staff e dallo studio responsabile del film animato basato sul manga I Figli del Mare (Kaiju no Kodomo) di Daisuke Igarashi, uscito nel Giugno del 2019 in Giappone.

In Italia il manga è stato pubblicato da Planet Manga con il titolo Children of the Sea, mentre il film è uscito nei cinema a fine 2019 grazie a Dynit e Nexo Digital.

Il film I Figli del Mare è disponibile non solo in home video, ma anche in streaming per gli abbonati del servizio Amazon Prime Video.

Recupera I Figli del Mare in Blu-ray