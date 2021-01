I videogiocatori fra di voi conoscono già di certo il nome Uncharted, storica saga videoludica creata dai ragazzi di Naughty Dog (per intenderci, gli stessi creatori del fenomeno The Last of Us, del cui secondo capitolo potete trovare qui la mia recensione).

Il film basato su Uncharted e di cui si parla già da diverso tempo è ultimato e in fase di post-produzione, e mentre dovremo aspettare ancora un po’ per vederlo arrivare sul grande schermo, l’account Twitter ufficiale di Uncharted ha di recente pubblicato alcune nuove immagini per celebrare il capodanno. Lo studio ha rivelato quattro nuove immagini tratte direttamente dal film, che seguirà le avventure del nostro Nathan Drake. La prima foto presenta una croce ornata di gioielli, che può essere vista anche in un’altra foto, in cui si vede che il gioiello funge in realtà anche da chiave per sbloccare un oggetto sconosciuto.

Vale la pena notare che la prima foto presenta due di questi oggetti, quindi forse i nostri eroi Nate e Sully dovranno raccoglierne diversi durante la loro avventura, o magari solo uno di essi è la vera chiave, mentre gli altri sono solo dei falsi. Per ora, non è dato saperlo, ma lo scopriremo guardando il film!

La terza foto mostra un’antica statua di qualche tipo, e sembrerebbe che alla mano manchi la sua arma, che una volta restituita probabilmente attiverà un meccanismo.

La quarta foto mostra una vecchia mappa piuttosto malconcia, indispensabile per un buon esploratore come il nostro amato Nathan Drake!

Nell’attesa di poterci gustare il film, date un’occhiata alle nuove immagini che trovate qui di seguito. Da notare la didascalia: “Un nuovo anno. Una nuova avventura ti aspetta. #UnchartedMovie”:

Tom Holland interpreterà Nathan Drake, il protagonista della saga videoludica, mentre Mark Wahlberg interpreterà il suo mentore e amico Victor “Sully” Sullivan. Anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle avranno dei ruoli nel film, ma al momento non sappiamo ancora quali, e la pellicola sarà diretta da Ruben Fleischer di Venom.

Il film Uncharted uscirà nei cinema il 16 luglio 2021.

