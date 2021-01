Eternals è uno dei film attesi quest’anno per il nuovo corso del Marvel Cinematic Universe, dopo i ritardi subiti a causa della pandemia COVID-19. In attesa di vederlo sul grande schermo, possiamo conoscere ora nuovi personaggi, poteri e dettagli sulla trama grazie al merchandising del film.

Il sito web indiano Redwolf ha recentemente lanciato una pagina dedicata ai prossimi prodotti a tema Eternals, presentando già i dettagli dei protagonisti di questa linea di merchandising.

Eternals, i dettagli trapelati grazie alle descrizioni dei prodotti

Ikaris viene descritto come il leader del gruppo, l’Eterno più potente col compito di proteggere gli altri. Dotato di morale, gentile e generoso, ha una grande forza ed è in grado di lanciare raggi di energia cosmica con gli occhi.

Sersi ha una grande affinità col genere umano; è felice di lavorare come responsabile di un museo, ma non si tira indietro quando deve salvare gli umani dai Devianti. Ha la capacità di manipolare la materia, cambiando la composizione di qualsiasi oggetto che tocca. Innamorata da sempre di Ikaris, lo aiuta a riunire gli Eterni per la nuova missione.

Ajak è il leader spirituale del gruppo, la sua saggezza aiuta la squadra a dirigersi verso lo scontro coi Devianti, aiutando da sempre gli umani a progredire come civiltà. Non soltanto ha la capacità di curare Eterni e umani, ma anche di comunicare coi Celestiali.

Phastos ha il potere dell’invenzione, può realizzare qualsiasi cosa immagina a patto che abbia le risorse necessarie per farlo. Nel corso dei secoli, ha aiutato il genere umano a progredire tecnologicamente, rimanendo sempre nell’ombra.

Makkari è la donna più veloce dell’universo; usa la sua supervelocità per esplorare diversi pianeti, alla ricerca degli Eterni. Essendo sorda, non viene danneggiata durante le sue corse superveloci.

Druig controlla le menti degli uomini attraverso l’energia cosmica. Si è allontanato dagli Eterni perché in disaccordo sul loro modo con cui, nel corso dei secoli, hanno interagito con l’umanità. Potente e schivo, è difficile capire se sia un nemico oppure un alleato.

Gilgamesh è il membro più forte e gentile degli Eterni. Diventa partner di Thena quando, alcuni eventi del passato, l’hanno portata ad isolarsi dal resto della squadra. Capace di proiettare un potente esoscheletro di energia cosmica, è un feroce guerriero divenuto leggendario per i suoi scontri coi Devianti.

Thena ha la capacità di usare l’energia cosmica per forgiare qualsiasi arma di cui ha bisogno, per questo è a suo agio solo sul campo di battaglia. Spesso distaccata e scontrosa, ha stretto un’alleanza con Gilgamesh che va avanti da secoli.

Kingo sa invece lanciare proiettili di energia cosmica; innamorato della fama, oggi è una famosa star di Bollywood, un mondo che dovrà lasciare per unirsi agli Eterni e fronteggiare i Devianti.

Sprite ha l’aspetto di una dodicenne, può creare illusioni realistiche. Amica di Sersi, è in realtà stanca di essere trattata da secoli come una bambina dall’umanità; è più forte e intelligente di quanto sembri e le sue abilità saranno fondamentali nella lotta ai Devianti.

Questi i dettagli sul cast di Eternals: Ikaris (Richard Madden), Makkari (Lauren Ridloff), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Kingo (Kumail Nanjiani), Druig (Barry Keoghan) e Sprite (Lia McHug). L’uscita di Eternals è attualmente prevista per la fine del 2021.

