Doraemon, uno degli ambasciatori culturali giapponesi e protagonista di uno dei manga/ anime per bambini più popolari di tutti i tempi, si trasforma in un gatto glamour per Gucci!

Doraemon x Gucci – la nuova collaborazione

Doraemon non è stato sugli allori quest’anno, diventando uno dei simboli della propaganda di sensibilizzazione per l’uso della mascherine anti-Covid ma non solo! Quest’ anno è stato davvero difficile per tutte le aziende del mondo, tra cui Gucci. Ecco allora la grande idea: una collaborazione con uno dei protagonisti più famosi delle storie per i bambini, non solo in Giappone, ma anche nel mondo occidentale.

Eccola l’immagine che promuove la collaborazione. Doraemon spicca su uno sfondo classico e alla moda.

I prodotti realizzati non si limitano alle camicie. Il team di designer esperti di Gucci ha creato pantaloni larghi, una varietà di borse eleganti, scarpe da ginnastica, maglioni e abiti di cotone che utilizzano un tessuto dal colore di cioccolato e il volto saturo e allegro di Doraemon.

Le borse sono tutte orlate da bordi di rosso intenso, che si legano perfettamente al grazioso naso a bottone di Doraemon e al colletto cremisi brillante.

Sono in offerta anche più tessuti. Ci sono camicie e pantaloncini da bowling in seta, maglioni di lana e persino scarpe da ginnastica con pantaloni rossi alla moda.

Ma quanto costa tutto questo?

Per darvi un’idea, la sola giacca in nylon della collaborazione Gucci x Doraemon costerà 228.800 yen (1.826,28 euro).

Diciamocelo: non potevamo aspettarci altro da un marchio di moda di alta classe. Che cosa ne pensi di questa nuova lienea di Doraemon? Credi che valga tutti questi soldi? Diccelo nei commenti!

Doraemon – il franchise

Doraemon è un manga scritto e disegnato da Fujiko F. Fujio e pubblicato in Giappone dal dicembre 1969 all’aprile 1996 sul mensile CoroCoro Comic di Shogakukan, per un totale di ventisette anni. Le avventure di Doraemon sono state poi raccolte in 45 volumi. Il manga è pubblicato in Italia dalla Star Comics.

Dal manga sono state tratte tre serie televisive anime, lungometraggi e videogiochi. Previsto per il 2020 il film Eiga Doraemon – Nobita no Shin Kyoryu (Doraemon il film – Il nuovo dinosauro di Nobita), è stato rinviato a data di destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

