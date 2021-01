Il cartone animato Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir verrà adattato in un manga. La notizia è stata annunciata al Tokyo Comic Con il 6 dicembre. Il manga sarà lanciato nel numero di marzo della rivista Monthly Shonen Sirius a gennaio.

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: il cartone

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir Miraculous, noto anche come Miraculous, Miraculous Ladybug o ancora Ladybug & Chat Noir e Ladybug, è una serie animata franco-giapponese-coreana creata in CGI creata da Thomas Astruc e Jeremy Zag.

Questa la trama descritta da Nickelodeon:

La serie di 26 episodi segue due studenti delle medie, Marinette e Adrien, scelti per salvare Parigi dalle malvagie azioni di un misterioso supercriminale. Le trame e le avventure sono ricche di amici, famiglia, divertimento, identità segreta, trasformazione, cattivi, moda, creatività e altro, il tutto nello spettacolare sfondo di Parigi. Nei panni dei supereroi dell’identità segreta Ladybug e Cat Noir, Marinette e Adrien devono bilanciare le folli buffonate della normale vita da teenager mentre fermano i cattivi settimanali schierati da Hawk Moth per rubare i loro poteri e conquistare il mondo. Con l’aiuto dei loro animali magici e gioielli miracolosi , i due si trasformano nei loro alter ego, Ladybug e Cat Noir, e ricevono poteri di velocità, forza, agilità e mente lucida.

Prima di debuttare in Francia su TF1, la prima stagione della serie Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir è stata trasmessa in Corea del Sud su EBS1 a partire dal 1º settembre 2015. In Italia è stata trasmessa dal 22 febbraio 2016 su Disney Channel.

La serie, composta fin’ora da 3 stagioni, ha avuto largo apprezzamento fin dal suo esordio nel 2016. Sono in programma altre due stagioni e diversi film per la televisioni: il primo, Miraculous World: New York, Eroi Uniti, è attualmente disponibile su Disney+.

