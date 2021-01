Jared Leto tornerà a essere il Joker nella Justice Legue di Zack Snyder, regista con il quale sembra essere molto in sintonia.

L’attore, impegnato anche come attore protagonista nel film Marvel su Morbius, si mantiene però vago sulla sua apparizione nell’attesa Snyder Cut.

A The Playlist ha infatti risposto con “forse sì, forse no” non solo alla domanda sulla sua presenza nel film, ma anche sull’aver girato o meno nuove scene per questa versione del film.

Ha lasciato le conferme del caso a Snyder, per il quale non ha risparmiato elogi definendolo un cineasta incredibile; ha inoltre anticipato di non vedere l’ora di lavorare di nuovo con il regista, insieme al quale ha alcuni progetti futuri in ballo.

Jared Leto e il Joker

Jared Leto ha interpretato il Joker per la prima volta nel film Suicide Squad di David Ayer, uscito nei cinema nel 2016 per la produzione esecutiva, tra gli altri, di Zack Snyder.

L’attore è aperto a tornare a vestire i panni del personaggio, sia in nuovi progetti come Gotham City Sirens, sia in una ipotetica Ayer Cut di Suicide Squad dove il Principe Pagliaccio del Crimine potrebbe trovare più spazio che nelle versioni arrivate in sala e in home video.

Jared Leto e il resto del cast di Justice League

Il cast di Justice League Snyder Cut è composta da Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Hippolyta), J. K. Simmons (James Gordon), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Joe Morton (Silas Stone), Amber Heard (Mera), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Kiersey Clemons (Iris West), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Zheng Kai (Ryan Choi), Karen Bryson (Elinore Stone), Julian Lewis Jones (King Atlan), Peter Guinness (DeSaad), Ray Porter (Uxas / Darkseid), Marc McClure (Agente Ben Sadowsky), Jared Leto (il Joker) e Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke).

Uscirà a Marzo su HBO Max.

