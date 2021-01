Edens Zero di Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, debutterà come anime ad aprile 2021. Il 2020 è stato un anno difficile per i fans delle opere di Hiro Mashima, poiché dopo la conclusione dell’anime di Fairy Tail non c’è stato alcun adattamento delle opere dell’autore, fino all’attesissimo annuncio dell’adattamento anime di Edens Zero. Per celebrare questa notizia e per iniziare alla grande il nuovo anno, Hiro Mashima ci regala delle spendide illustrazioni sul suo account Twitter!

Edens Zero – le illustrazioni per un buon 2021

Hiro Mashima si è davvero sbizzarrito per regalare ai suoi fans un bellissimo augurio di buon anno! Le illustrazioni sono state pubblicate sia sul suo account Twitter sia su quello ufficiale per l’anime di Edens Zero!

Il primo è un’adorabile immagine di Shiki, Rebecca, Happy e Pino:

Il secondo (pubblicato sull’account Twitter di Hiro Mashima) vede tre membri delle Quattro Stelle Splendenti (Strega, Sorella ed Eremita) celebrare il nuovo anno con nuovi look fantasiosi:

Edens Zero – il manga e l’adattamento anime

Edens Zero nasce come manga shōnen scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal 27 giugno 2018. In Italia la serie è pubblicata dalla casa editrice Star Comics che ci presenta così la storia:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!

L’adattamento anime è stato annunciato nel giugno 2020. L’anime, prodotto da J.C. Staff, sarà diretto da Shinji Ishihara, che ritorna dalla regia dell’anime di Fairy Tail. Yuushi Suzuki si occupa della regia, Mitsutaka Hirota sta lavorando alla sceneggiatura e Yurika Sako al character design. Shinji Ishihara è il direttore di produzione.

