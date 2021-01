Questa settimana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train è diventato il film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, surclassando perfino La Città Incantata di Hayao Miyazaki e del suo Studio Ghibli. Ma Mugen Train non è solo il film di animazione con il maggior incasso, o il film giapponese con il maggior incasso, ma il film con il maggior incasso di qualsiasi tipo nei cinema giapponesi. Se siete curiosi di sapere di cosa parla il film, ecco qui di seguito una breve sinossi, così come appare su Anime Click:

In seguito alla riabilitazione e all’apprendimento di nuove tecniche, Tanjiro e i suoi compagni riprendono la loro attività di cacciatori di demoni, preparandosi ad affrontare nuove, pericolosissime missioni. Il loro prossimo incarico consisterà nell’indagare su un treno dal quale sono misteriosamente scomparse oltre quaranta persone nell’arco di breve tempo. L’identità del demone è attualmente sconosciuta, tuttavia, questa volta il gruppo di giovani cacciatori potrà contare sull’aiuto del pilastro del fuoco.

Questo è un grande, enorme risultato sia dal punto di vista strettamente legato all’immagine di Demon Slayer che sotto un profilo più strettamente economico, visti gli enormi guadagni derivanti dal grandissimo successo della serie e di Mugen Train nei cinema nipponici.

Per questo motivo, Ufotable, lo studio di animazione che produce Demon Slayer, sta restituendo qualcosa ai fan, in modo del tutto GRATUITO. Di cosa si tratta? È presto detto: una serie di sfondi (o, se preferite, wallpaper), come potete vedere qui di seguito:

Le immagini che vedete qui in alto sono solo degli esempi, poiché gli sfondi sono naturalmente di dimensioni maggiori e non riportano il watermark “sample”.

Inoltre, le piccole anteprime dei wallpaper in alto mostrano anche una certa varietà per quanto riguarda le immagini e le ambientazioni proposte, poiché è possibile ritrovarne sia di interne che di esterne.

Trattandosi di sfondi scaricabili, ve lo ricordo, in modo del tutto gratuito, potete collezionarli tutti! Vi basterà recarvi qui, sul sito ufficiale di Ufotable.

