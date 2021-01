Non è una novità per i fans della serie anime Black Clover: la nostra tsundere Noelle è innamorata di Asta e non esista a nascondere i suoi sentimenti dietro un carattere a dir poco volubile, finendo per prendersela con il povero Asta. Eppure, la cosa non è stata ancora resa ufficiale se non che, alcuni fans accaniti, hanno scoperto qualcosa. Vediamolo insieme.

Black Clover – Noelle confessa i suoi sentimenti per Asta

Come notato da @Nite_Baron, @MoeSand_ e @ChrisJo51490685 su Twitter, nel volume 27 di Black Clover, scritto da Yuki Tabata, nella descrizione dell’autore di Noelle, i sentimenti della ragazza vengono finalmente resi pubblici. Nella nota viene scritto che a Noelle piace Asta, ma è anche importante notare che non è stato rivelato se Noelle l’abbia confermato da sola.

Noelle's description in volume 27 officially contains that she likes #Asta. It's meant in a descriptive way i.e. "she likes Asta", and not as a confession by Noelle (thank you @MoeSand_ for the raw & thank you @ChrisJo51490685 for bringing this to my attention) #BCspoilers pic.twitter.com/ioB88lsyDC — Nitebaron (@Nite_Baron) December 23, 2020

Indipendentemente da ciò, questo è sicuramente un passo enorme per Black Clover in generale. Sebbene infatti ogni comportamento di Noelle dichiara esplicitamente ai fans che le piace Asta, è la stessa ragazza a continuare a negarlo, sottolineando continuamente ogni singolo difetto di Asta o fingendo di essere arrabbiata con lui, tutto per nascondere i suoi veri sentimenti. Insomma, Noelle è una vera e propria tsundere!

Concludendo, l’anime deve ancora dichiararlo a titolo definitivo, soprattutto perché è ovvio che persino tutti gli altri personaggi lo hanno notato, semplicemente non hanno il coraggio di dirlo a Noelle ad alta voce (forse temono di ricevere lo stesso trattamento riservato ad Asta?)

Detto questo, il prossimo arco narrativo di Black Clover si prospetta davvero eccitante, in quanto potrebbe scegliere di dare ulteriore corpo alla potenziale storia d’amore di Noelle e Asta. Di certo tutti noi non vediamo l’ora di sapere come si evolverà la loro storia!

Black Clover – manga e anime

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha. In Italia viene pubblicato dalla Planet Manga da novembre 2016.

Dal manga è stato tratto un anime, presentato in anteprima in Giappone nell’ottobre 2017. Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. Il successivo arco narrativo è tutt’ora in produzione.

