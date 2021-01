Le uscite manga Star Comics del 7 Gennaio 2021 vedono l’esordio di Sunset Light, il nuovo shojo manga di Maki Usami (autrice nota per serie come Love Button, edita da Flashbook Edizioni), e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come My Hero Academia e Fairy Tail 100 Years Quest.

A seguire tutte le uscite manga Star Comics del 7 Gennaio 2021, qui le novità di Febbraio.

Le uscite manga Star Comics del 7 Gennaio 2021

ONE PIECE DOORS! 3

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 272 pp, b/n, € 6,90

Con l’ingresso nel Nuovo Mondo, l’avventura di Rufy e compagni ha ormai raggiunto una portata globale, e così i mitici frontespizi della serie! Pur senza rinunciare a ritrarre i pirati di Cappello di Paglia in divertentissime scenette assieme a una miriade di animali, queste movimentate illustrazioni ci permettono anche di viaggiare in lungo e in largo nel vasto mondo, andando a scoprire cosa stanno combinando vari personaggi secondari lontano dai riflettori della trama principale, il tutto corredato, come sempre, da ricchissimi approfondimenti. E allora, pronti a salpare?! Un mondo di avventure vi aspetta!

QUEER 4

HITORIJIME MY HERO 3

Memeco Arii

13×18, B, 176 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

È passato qualche mese da quando Setagawa, il servizievole teppistello con la passione per la cucina, è diventato la “mogliettina” dello sregolato professor Kosuke. Tra l’altro, è iniziato il secondo anno delle superiori, ma soprattutto…la loro relazione è stata scoperta! Che ne sarà della loro tranquilla quotidianità coniugale?!

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA 12

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Nonostante tutti lo credano definitivamente annientato e sigillato, in realtà Zone è ancora vivo e a piede libero, e rapisce Yoko per impossessarsi dell’anello del mondo umano. Per tentare di salvarla, Ranze e Shun, ormai entrambi divenuti esseri umani, si dirigono verso ovest insieme a Georges seguendo le indicazioni dell’anello del Re! L’ultimo, imperdibile volume del mitico manga della maestra Ikeno!

NEVERLAND 344

LAMÙ – URUSEI YATSURA 16

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 368 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

Lamù, Ataru e Shinobu si ritrovano a vagare nella dimensione aperta dalla “chiave del destino” smarrita dal misterioso Inaba, dove ai loro occhi si palesa quello che potrebbe essere il loro futuro. Scioccati e contrariati da quella visione, decisamente lontana dal loro ideale, i tre intraprendono un viaggio spazio-temporale alla ricerca di un destino migliore… Cosa li attende?!

YOUNG 319

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 6

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

La Maga Bianca e Natsu si scontrano sulla schiena del Drago Divino del Legno! Esiste davvero un modo per sfuggire al Whiteout? Nel frattempo, nella città sulla spalla destra, Wendy è alle prese con Nebal, il Drago Appiccicoso, e si gioca il tutto per tutto con una tecnica proibita. Peccato che il colossale Aldoron nasconda un segreto arcano che nessuno di loro immagina, nemmeno Diabolos e la Maga Bianca… Ed ecco che un ruggito fragoroso fa tremare il cielo sul continente di Giltena!

DRAGON 269

MY HERO ACADEMIA 26

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Hawks e la Commissione per la Sicurezza Pubblica hanno ottenuto delle importanti informazioni segrete. Per prepararsi all’imminente entrata in azione dei Villain, il fronte degli Heroes decide di schierare tutte le forze in campo, studenti compresi, che in vista del grande momento affineranno il proprio addestramento tramite nuovi tirocini. Midoriya, Bakugo e Todoroki iniziano così la loro formazione sotto Endeavor, l’attuale Number One Hero!

UP 199

SUNSET LIGHT 1

Maki Usami

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Chinami si è da poco trasferita nel palazzo dove abita la donna che suo padre vorrebbe prendere come seconda moglie. Inizialmente contraria a questa nuova unione, la ragazza decide di conoscere la futura matrigna riservandosi però di esaminarla per bene prima di dare l’ok al padre. Le cose si complicano quando scopre che questa ha una figlia e di essere a sua volta oggetto di studio da parte di due cari amici della ragazza…

Il primo volume di una storia d’amore e di crescita che vi farà commuovere e divertire al tempo stesso!

