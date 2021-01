The Mandalorian 2 si è conclusa con il capitolo 16 alla mezzanotte del 18 Dicembre 2020, a poche ore dalla diffusione della triste notizia della scomparsa di Jeremy Bulloch — il primo interprete di Boba Fett nei film Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora e Star Wars – Il Ritorno dello Jedi.

I credits dell’episodio includono ora una dedica alla memoria dell’attore scomparso, subito prima della famigerata sequenza che annuncia la serie spin-off The Book of Boba Fett.

Il compianto Bulloch, spentosi a 75 anni il 17 Dicembre 2020, è stato ricordato non solo da George Lucas, Mark Hamill e Billy Dee Williams, che hanno condiviso con lui l’esperienza sul set, ma anche da Daniel Logan, che ha interpretato il piccolo Boba Fett nel film Star Wars Episodio II L’Attacco dei Cloni del 2002.

Boba Fett in Mandalorian 2

The Mandalorian 2 ha visto il ritorno in grande stile di Boba Fett, personaggio tra i più carismatici della saga di Star Wars, interpretato da Temuera Morrison (già Jango Fett ne L’Attacco dei Cloni).

Creduto morto dopo essere finito in pasto al Sarlacc in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi, il misterioso cacciatore di taglie è tornato nel capitolo 14 della serie diventando un alleato di Din Djarin (Pedro Pascal).

Insieme a Fennec Shand (Ming-Na Wen) sarà protagonista dello spin-off The Book of Boba Fett, in arrivo su Disney+ a Dicembre.

The Mandalorian 2 darà origine a due ulteriori spin-off, Ahsoka (con Rosario Dawson) e Rangers of The New Republic, che si intrecceranno con The Book of Boba Fett e andranno a confluire in una storia evento.

Disney+ descrive così la seconda stagione di The Mandalorian:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

