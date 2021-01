Il 2021 si apre anche con gli auguri di buon anno di PlayStation Italia, che in questo breve video di poco più di 30 secondi ripercorre le tappe videoludiche del 2020. Al suo interno si vedono delle veloci clip dei giochi usciti per PS5 come l’acclamato remake di Demon’s Souls (che abbiamo recensito qui), Astrobot, ma anche i titoli di fine generazione di PS4 come Ghost of Tsushima e l’immancabile The Last of Us Parte 2.

Addirittura non mancano immagini dell’Italia dato il contesto del video specifico di PlayStation Italia. Insomma, un video mirato agli spettatori italiani messo in piedi da Sony per augurare un nuovo anno a tutti i suoi utenti. Immancabile il nuovo motto di Sony ovvero Play Has No Limits, pensato per PS5, la nona generazione di console casalinghe della casa giapponese.

PlayStation 5 – la nuova console è già un successo

Sebbene non si sappiano ancora dei dati ufficiali di Sony, pare proprio che PlayStation 5 stia per rompere tutti i record della casa giapponese. Le vendite, infatti, si stima siano intorno alle 3 milioni e mezzo di unità. Sono cifre davvero incredibili per una console appena uscita e spiegherebbe la carenza di unità presenti tutt’ora sul mercato.

Sebbene siano solo provvisori, i dati sembrerebbero verosimili. Essendo passato poco più di un mese dal lancio, sono cifre ancora più sbalorditive, rendendo questa la console di Sony più venduta in assoluto nella sua finestra di lancio. La console ha inoltre registrato pochissimi se non nulli problemi tecnici, rendendo particolarmente positivo il lancio generale. Si tratta insomma di un momento d’oro per PlayStation 5 e per Sony che sta già correndo ai ripari per produrre una gran quantità di console e rispondere alla grande domanda del mercato.

PS5 è uscita il 19 novembre sul mercato europeo, una settimana dopo il lancio ufficiale di Xbox Series X, sua diretta concorrente della casa di Microsoft.

