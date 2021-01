Animal Crossing New Horizons si espande con l’arrivo del 2021. Il noto titolo di Nintendo che ha debuttato quest’anno su Switch festeggia il nuovo anno in modo tutto suo. Gli oggetti stagionali aggiunti sono davvero tantissimi, ma erano disponibili solo fino a ieri 31 dicembre. Ciò che invece cambia a partire da oggi sono soprattutto le nuove aggiunte della fauna e flora: in particolar modo nell’Emisfero Meridionale, mentre in quello Settentrionale non sono previsti grossi cambiamenti.

La fauna sottomarina subirà un particolare cambiamento con l’aggiunta del Marlin Blu, Pesce Napoleone, Pesce Luna, Pesce Istrice e l’Ayu. In particolare è il Marlin Blu ad essere interessante, poiché presente ad ogni molo e dal valore di ben 10.000 stelline. Altre creature marine saranno la Medusa Aurelia, il Granchio Ferro di Cavallo e l’Isopode Gigante.

Anche gli insetti hanno subito un cambiamento stagionale, con l’aggiunta di tre tipo di cicale: Marrone, Robusta e Gigante, e una quarta presente solo di notte: la Cicala Notturna. Troveremo anche il Coleottero Gigante, il Coleottero Cervo, Lucanide, Dorato, Coleottero Giraffa e Cyclommatus e tantissimi altri.

I giocatori saranno liberi di sperimentare queste nuove aggiunte cercando di acchiappare questi animali in ore e luoghi diversi della giornata. Insomma, pare che ci sia proprio un bel da fare!

Animal Crossing: New Horizons è il primo della serie per la console Nintendo Switch. Il gioco era originariamente previsto per il 2019, ma fu posticipato al 20 marzo 2020. Con un lancio strepitoso, il gioco ha venduto quasi 2 milioni di copie in Giappone solo nei suoi primi tre giorni, un record per un gioco Switch nel paese del Sol Levante. Le vendite sono aumentate a dismisure anche nel resto del mondo.

Questo ha reso Animal Crossing uno dei più venduti di sempre per la fortunata console Nintendo.

