Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi vedrà, oltre il ritorno di Jaimie Alexander come Lady Sif, anche la presenza di Chris Pratt nei panni ovviamente di Peter Quill/Star-Lord.

A confermarlo lo stesso attore durante un evento streaming di beneficenza per Feed Thy Neighbor, alla presenza anche di Tom Holland (Spider-Man). Discutendo dei progetti futuri insieme all’altro attore, Chris Pratt a confermato un imminente viaggio (la prossima settimana) verso l’Australia, per le riprese proprio di Thor: Love and Thunder.

Non è chiaro se Chris Pratt sarà l’unico attore di Guardiani della Galassia ad apparire nel film, ma non sarebbe poi così strano vedere anche coinvolti Karen Gillian o Dave Bautista, interpretando i loro rispettivi personaggi.

In questi mesi si è anche parlato della presenza nel film di Rocket o Groot; Zoe Saldana dovrebbe invece apparire direttamente in Guardiani della Galassia Vol.3, diretto dopo tante vicissitudini ancora una volta da James Gunn.

Thor: Love and Thunder, le informazioni sul prossimo film

Precedentemente, Natalie Portman ha confermato come Thor: Love and Thunder sarà basata su The Mighty Thor di Jason Aaron, in cui Jane Foster diventeva la Dea del Tuono Queste le parole dell’attrice a Yahoo!:

Non posso rivelare molto, sono molto entusiasta di ritornare nel ruolo di Jane Foster e inizierò ad allenarmi per mettere un pò di massa e muscoli. Non ci sono molte eroine in giro, più ce ne sono meglio è comunque. Il film è basato su The Mighty Thor in cui a Jane viene diagnosticato un cancro e riesce a sollevare il Mjolnir.

A seguito degli eventi di Original Sin, Thor non è più degno di sollevare il Mjolnir che giace abbandonato sulla Luna. Quando i Giganti del Gelo invadono la Terra però, una nuova mano afferra il martello, e una donna misteriosa indossa il mantello del potente Thor.

La donna misteriosa è propria Jane Foster che, dopo aver scoperto di avere un cancro al seno, riesce a sollevare il mitico martello, rimettendosi inoltre in forze. Ben presto però scopre che trasformarsi nella Dea del Tuono la ucciderà comunque e decide così di sacrificarsi per salvare Asgardia da Magog. Recentemente, è stata però riportata in vita dallo stesso Thor Odinson e da Odino.

Oltre a Chris Hemsworth come Thor, Tessa Thompson tornerà nei panni di Valkyrie e Natalie Portman in quelli di Jane Foster, dopo il ruolo centrale in Thor: The Dark World e la piccola apparizione in Avengers: Endgame.

In merito alle novità di questo film, è intervenuto precedentemente il protagonista Chirs Hemsworth, parlando a Swisse Vitamins and Supplements:

Siamo molto entusiasti di poter provare qualcosa di diverso, negli ultimi film siamo sicuramente andati oltre i limiti e ora gli spettatori si aspettano alcuni drammatici cambiamenti. In questo senso, abbiamo sicuramente un gran lavoro da fare.

Attualmente, l’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022, sperando che la pandemia causata dal Coronavirus non porti i Marvel Studios a cambiare la tabella di marcia.

