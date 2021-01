I nuovi manga hentai e yaoi Magic Press di Febbraio 2021 includono i nuovi volumi firmati da Yonezou Nekota, Zucchini e Ayano Yamane.

Per un pubblico generalista debutta invece, come già riportatovi, il manga BEM — dalla più recente serie animata ispirata al classico horror Bem il Mostro Umano.

Dalle pagine del numero 352 del catalogo Anteprima vi riportiamo i nuovi manga hentai e yaoi Magic Press di Febbraio 2021:

You’re My Love Prize in a Binding Cage – Finder vol. 2

di Ayano Yamane

13×18, 180 pp., Euro 6,90

Piacere e dolore si intrecciano nella serie yaoi più famosa di Ayano Yamane! Il fotografo Takaba Akihito accetta il rischioso incarico di documentare le attività illegali della malavita giapponese, ma quando l’affascinante ed enigmatico Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per sempre.

Diventare Adulti (Otona Keikenchi)

di Yonezou Nekota

13×18, 180 pp., Euro 6,90

Le storie dei personaggi che hanno gettato le basi per “Electric Delusion” entrano nella nostra collana 801: una chicca in ogni biblioteca yaoi che si rispetti! In questo volume, Yumeji e Seiji si incontrano in un momento difficile e sembrano completarsi l’uno l’altro, mentre il rapporto tra Mu e Marui è decisamente più tempestoso: chissà se usciranno incolumi dalle continue provocazioni che caratterizzano la loro vita di coppia!

Agenzia Matrimoniale (Yome Kounyuu Shimashita: Fudousan Monogatari)

di Zucchini

15×21, B., 196 pp., b/n e col., Euro 9,90

Con le sue atmosfere dolci e amare al tempo stesso, Zucchini ci propone una raccolta di storie brevi dove incontreremo di tutto: da un’agenzia matrimoniale con un business molto particolare, a una ragazza che si ingegna per ripagare i suoi debiti, da una timida modella in costume da bagno alle peculiari doti di una giovane donna di servizio.

Il sito del distributore Terminal Video, inoltre, riporta in uscita per il 25 Febbraio anche il volume Stretta di Yuki Seto (Black Magic, Euro 9,90) e il primo numero (di tre) de L’Otaku nel 2200 di Chousuke Nagashima (Black Magic, Euro 7,90) non ancora presentati sui cataloghi cartacei.

Non solo i nuovi manga hentai e yaoi Magic Press di Febbraio 2021

BEM Cofanetto vol. 1-3

di Mosae Nohara

13×18, B., 180 pp., b/n, Euro 20,70

Ispirato alla famosa serie tv conosciuta in Italia con il titolo “Bem il Mostro Umano”, arriva la serie a fumetti “BEM”! Tre volumi raccolti in un imperdibile cofanetto da collezione! I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per aiutare i loro amici.

Horror, azione e amicizia nella novità shonen della collana Magic Press Edizioni!

BEM vol. 1 di 3

di Mosae Nohara

13×18, B., 180 pp., b/n, Euro 6,90

Disponibile anche da solo il primo volume della trilogia BEM. I successivi usciranno a cadenza mensile.

Prenota Finder 1: Bersaglio nel mirino