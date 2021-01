Yamato Video ha augurato buon anno nuovo agli appassionati di anime annunciando Cells at Work Black, trasposizione animata dell’omonimo manga spin-off di Cells at Work! Lavori in Corpo di Akane Shimizu.

La serie animata verrà diffusa in simulcast in anteprima esclusiva sul canale Yamato Animation.

L’anime debutterà in Giappone alla mezzanotte del 10 Gennaio, subito dopo il primo episodio della seconda stagione di Cells at Work! — che Yamato Animation proporrà in simulcast da Venerdì 8 Gennaio alle 17:00.

A proposito di Cells at Work Black

Shigemitsu Harada (anche noto in Italia per Yuria Type 100 edito da Magic Press) e Issei Hatsuyoshi pubblicano il manga Cells at Work Black dal 7 Giugno 2018; il volume 8, in uscita a Febbraio, sarà l’ultimo della serie.

Inedito in Italia, segue le vicende dei globuli all’interno del corpo di un uomo stressato, che soffre di colesterolo, mangia e beve troppo e fa poca attività fisica.

Hideyo Yamamoto (Magical Girl Spec-Ops Asuka) dirige la trasposizione animata presso LIDEN FILMS (Berserk 2016/2017, La Leggenda di Arslan, Terraformars) su sceneggiature stese e coordinate da Hayashi Mori (Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File).

Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) cura il character design, mentre Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable) compone la colonna sonora.

Aspettando Cells At Work Black

Ricordiamo che il manga Cells at Work! Lavori in Corpo esce in Italia per Edizioni Star Comics e che la prima stagione e lo special sono già disponibili su Yamato Animation.

Come sarebbe l’interno del nostro corpo se tutte le cellule avessero sembianze umane e svolgessero una vera e propria professione? E se tutti i virus e batteri che lo minacciano avessero l’aspetto di “villain da shonen” e ingaggiassero battaglie all’ultimo sangue con le nostre difese immunitarie? Cells at Work! Lavori in corpo vede infatti protagoniste le cellule del corpo umano antropomorfizzate e dotate dei caratteri più disparati a seconda del ruolo che svolgono nell’organismo. Vedremo come ognuna delle oltre 37,2 bilioni di cellule contribuisce a mantenere ben nutrito e in salute il nostro corpo, difendendolo da malattie, ferite e cellule malate.

