Come già anticipato dallo stesso Jonathan Hickman, i crossover tra le testate mutanti saranno sempre più frequenti. Gli autori della linea “Reign of X” stanno già preparando il nuovo crossover, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe aver inizio ad estate 2021. Anche se, almeno per ora, non sarà della stessa grandezza del passato X of Swords.

Attenzione! L’articolo potrebbe contenere spoiler sui più recenti avvenimenti dell’universo degli X-Men!

X-Men – il crossover del 2021

In Marauders #7, Emma Frost informa Callisto che Jumbo Carnation ha suggerito di organizzare un Gala Infernale, o qualunque cosa sia. A seguire, nel #9 di Marauders le note riportano che Emma Frost ha registrato un nuovo dominio, il nome del sito è HellfireGala.com.

Lo scambio commerciale del Club Infernale ha anche definito un’opera di beneficienza dedicata a “promuovere la salute e il benessere per tutte le persone della Terra”. Oltre che all’aspetto meramente finanziario. Oh, quasi dimenticavo. Come parte della nostra normale attività di sorveglianza sugli scambi commerciali del Club Infernale e sull’utilizzo di Internet, un nuovo dominio è stato registrato dalla compagnia: HellfireGala.com. Questo è al momento privo di contenuti, ma sembrerebbe che Emma Frost stia organizzando una festa?

Hank McCoy aka la Bestia fa notare in un’altra nota a cosa è stato invitato.

“L’incidente di Pyro” o come vogliamo chiamarlo ci ha mostrato con chiarezza come abbiamo il bisogno di riorganizzare la difesa dell’isola. I rifugiati mutanti salvati dal Club Infernale dovrebbero accedere a Krakoa tramite il nostro sistema di transito e le nostre squadre sui velieri avranno bisogno di check in frequenti con telepati. L’idea di Magneto sullo schieramento dei telepati è buona. Sarebbe come un linguaggio in codice in risposta a situazioni di pericolo. I telepati sono in grado di lavorare passivamente. Perché sono stato invitato a questa festa del Club Infernale? Non so cosa sia, ma so di essere già impegnato per quella notte.

Lo scorso mese Jonathan Hickman ha parlato brevemente di Reign of X e delle nuove serie in arrivo, ma ha affermato di non poter dire altro se prima non arriviamo al Gala Infernale.

“Sì, stiamo lavorando a un fumetto su X-Corp. Tutti ne sono molto entusiasti. In realtà abbiamo bloccato sia gli scrittori che gli artisti che si occupano della copertina questa settimana. Non ricordo in quale mese debutterà perché la società ha elaborato una pianificazione alquanto stravagante e stiamo cambiando qualcosa, ma presto ci sarà un annuncio formale con il team creativo, il roster e tutto il resto. Il fumetto di Moira è una risposta un po’ più complicata in cui dovrò addentrarmi completamente.”

“Quindi i piani sono cambiati? Si, assolutamente. Ma questa è una conversazione che possiamo avere dopo il gala infernale”.

Con le dimissioni di Jean Gray dal Consiglio e con l’assenza di Apocalisse, ci sono due posti da riempire, e sembra che Krakoa stia per sperimentare la democrazia per riempirli. L’ipotesi è che avremo una campagna elettorale che porterà a un voto estivo, con i risultati dei nuovi leader mutanti di Krakoa annunciati in tempo per il Gala Infernale. Cosa mai potrebbe andare storto?

