Yotsuba (Yotsuba&!) sta per tornare finalmente sugli scaffali delle librerie del Giappone dopo quasi due anni di assenza.

Il volume 15 del seinen manga slice of life di Kiyohiko Azuma, già autore di Azumanga Daioh, sarà infatti pubblicato da ASCII Media Works (gruppo Kadokawa) il 27 Febbraio 2021.

Non ci resta che attendere l’edizione italiana, intanto possiamo guardare l’illustrazione di copertina:

Kiyohiko Azuma ha iniziato la pubblicazione del manga il 21 Marzo 2003 sulle pagine della rivista mensile Dengeki Daioh di ASCII Media Works.

Da qualche anno ormai i capitolo della serie escono con periodicità irregolare, tanto che i volumi 13 e 14 sono stati pubblicati a quasi tre anni di distanza rispettivamente il 27 Novembre 2015 e il 28 Aprile 2018.

Il volume 12 è invece datato 9 Marzo 2013.

In Italia la serie è arrivata per la prima volta nel 2007 grazie a Dynit; l’avventura editoriale del manga si è però interrotta con il volume 5, fino a che Edizioni Star Comics ha ripreso la pubblicazione dell’opera dal primo numero il 16 Giugno 2019:

Yotsuba è una bambina curiosa, socievole e un po’ stramba: si avvicina a ogni cosa nuova con un entusiasmo irresistibile che finisce per travolgere chiunque le stia attorno! La prima novità con cui la vedremo aver a che fare è un cambiamento non da poco: il trasloco in una nuova città! Insieme al suo papà, Yotsuba prende possesso della nuova casa e inizia a farsi conoscere nel vicinato, creando situazioni buffe una dietro l’altra! Eccola dunque alle prese con l’altalena, la televisione, la spesa, un acquazzone, una grande caccia alle cicale…e persino con il surriscaldamento globale!