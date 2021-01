Megumu Soramachi (Zombie Land Saga) ha lanciato lo scorso sabato, in Giappone, un adattamento manga intitolato YoRHa Shinjuwan Takashika Sakusen Kiroku basato sullo spettacolo teatrale YoRHa, ispirato alla serie di gioco creata da Square Enix.

YoRHa – lo spettacolo teatrale

Scritto da Yoko Taro, YoRHa è uno spettacolo teatrale che racconta gli eventi prima di NieR: Automata. Si svolge nel 11.941 e narra la storia della missione di discesa di Pearl Harbor durante la 14a Guerra delle Macchine.

Durante la quattordicesima guerra per gli armamenti delle macchine nell’anno 11.939 d.C., gli esseri umani sono prossimi all’estinzione. Con l’invasione delle “Macchine viventi”, l’umanità non ha avuto altra scelta che abbandonare il pianeta, rifugiandosi sulla Luna. La loro unica speranza risiede in una flotta di androidi appositamente configurati chiamati “YoRHa”. Con la distruzione di No1 durante la discesa sul pianeta, No2 assume il comando di tutte le unità… per quanto riluttante e insicura delle proprie capacità. Rimane così per tutta la durata dell’opera; tiene la sua “visiera” nera più a lungo… togliendola solo nella scena finale quando affronta le macchine da sola.

Il primo spettacolo teatrale del franchise, Butai Shōnen YoRHa Ver.1.0, ha debuttato a Tokyo nel gennaio 2018. In seguito sono stati scritti altri due spettacoli. Il primo, Ongakugeki YoRHa Ver.1.2 è stato trasmesso sempre a Tokyo in febbraio, il secondo Butai Shōnen YoRHa Ver.1.3a è andato in scena a Tokyo e Osaka nel luglio 2019. Lo spettacolo teatrale Butai YoRHa Ver.1.3aa, previsto per questo marzo, è stato annullato a causa di COVID-19 per poi venire registrato senza un pubblico e rilasciato in una versione Blu-ray Disc il 9 ottobre.

Infine, il gioco ha ispirato una nuova rappresentazione teatrale intitolata Butai Shōjo YoRHa Ver1.1a con un cast tutto al femminile trasmesso nel Tokyo Tatemono Brillia HALL dal 3 al 6 dicembre.

NieR: Automata – il videogioco

NieR: Automata è il gioco creato dall’ormai defunto sviluppatore di giochi giapponese Cavia (Drakengard, Resident Evil: The Darkside Chronicles) come spin-off della serie Drakengard nel 2010. Square Enix ha rilasciato versioni del gioco per due diverse console: NieR Gestalt per l’Xbox 360 e NieR Replicant per la PlayStation 3. NieR Replicant presentava un diverso design del personaggio per il protagonista e piccole differenze nella trama.

Per NieR Replicant è in programmazione un’edizione rimasterizzata per la PlayStation 4, l’Xbox One e PC e sarà disponibile anche in inglese. Square Enix rilascerà il gioco il 22 aprile.

Il sequel di NieR: Automata è stato creato per la PS4 in Giappone nel febbraio 2017, per poi essere rilasciato in Nord America ed Europa a marzo 2017. Square Enix ha anche rilasciato il gioco su PC tramite Steam a marzo 2017 e su Xbox One a giugno 2018.

Il 18 febbraio uscirà anche NIER Re, il primo gioco per smartphone basato su NieR franchising, per i dispositivi iOS e Android. Il gioco verrà anche rilasciato in Occidente.

