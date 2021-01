Le riviste televisive giapponesi hanno diffuso le prime anticipazioni degli episodi delle prime settimane del 2021 della serie anime di Boruto: Naruto Next Generatios, ispirata al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto nel ruolo di sequel diretto del capolavoro di Naruto.

La serie anime, proprio nelle prime battute del 2021, inizierà col botto dal momento che l’arco narrativo del contenitore adatterà gli eventi del manga.

Negli ultimi episodi abbiamo visto il ritorno di Ao, ma le riviste televisive hanno anticipato una prima immagine di un personaggio inedito ancor più interessante: Kashin Koji.

Il componente interno dell’organizzazione di villain Kara, si è mostrato quindi in una prima immagine che possiamo guardare in calce all’articolo. Ancora, le anticipazioni hanno diffuso una prima descrizione del personaggio che possiamo leggere di seguito:

“Con la sua potenza travolgente e la sua capacità di giudizio, il leader si fida di lui tanto da affidargli un importante incarico. Tuttavia, proprio per la profonda capacità di giudizio, qualcosa di inaspettato potrebbe accadere”.

Kashin Koji è sicuramente uno dei personaggi che non passa inosservato non solo per la sua natura da preciso calcolatore, ma anche per il mistero della maschera sul viso e la sua incredibile somiglianza ad un altro ninja molto amato, Jiraiya.

Per chi non segue la versione manga, molto presto avrà occasione di scoprire di che pasta Kashin Koji è fatto e perchè è particolarmente tenuto sott’occhio.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è disponibile legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus. L’edizione cartacea è edita in Italia da Planet Manga.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 53 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 180 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

