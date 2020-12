Aria the Crepuscolo: data di uscita, nuovi trailer e poster

Aria the Crepuscolo è il nuovo film animato che festeggia il 15° anniversario della serie anime Aria the Animation.

I canali ufficiali dell’anime hanno annunciato la data di uscita del film, che è stata fissata al 5 Marzo 2021 in 76 sale cinematografiche dell’arcipelago giapponese.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer, di seguito il poster:

Aria the Crepuscolo, staff e cast

Junichi Sato, regista degli anime precedenti, si occupa della direzione generale e della sceneggiatura di Aria the Crepuscolo presso lo studio J.C. Staff (DanMachi); Takahiro Natori (anch’egli reduce dalle precedenti serie animate) cura la regia, Yoko Ito (Amanchu!, Skate-Leading Stars) è la character designer e direttrice delle animazioni; Choro Club e Takeshi Senoo ritornano a comporre la colonna sonora.

Ryou Hirohashi e Ai Kayano riprenderanno i rispettivi ruoli di Alice Carroll e Anya Dostoyevskaya, mentre come già noto Rina Satou (Negi Springfield in Negima, Mikoto Misaka in A Certain Scientific Railgun) interpreterà il personaggio di Athena Glory, prendendo il posto della compianta Tomoko Kawakami che ci ha lasciato nel 2011.

Aspettando Aria the Crepuscolo

Tratto dal manga omonimo di Kozue Amano, edito in Italia da Edizioni Star Comics, Aria the Animation si compone di 13 episodi trasmessi in Giappone nella stagione autunnale del 2005.

Scritto e diretto da Junichi Sato (Sailor Moon), l’anime è stato pubblicato da Yamato Video in DVD, trasmesso su RaiSat Smash Girls, Rai 4 e Man-Ga e diffuso in streaming sul canale YouTube Yamato Animation e su Paramount Network.

Ad Aria The Animation hanno fatto seguito Aria The Natural (2006), Arietta (2007), Aria The Origination (2008) e Aria The Avvenire (2015).

Un tempo questo pianeta si chiamava Marte. Gli uomini, in un eccesso di entusiasmo, ne hanno fatto un unico oceano. Nella città di Neo Venezia, prosperano le organizzazioni di belle gondoliere chiamate Ondine. Akari Mizunashi non è ancora una di loro, ma si sta addestrando e nel frattempo lavora per la Aria Company.

