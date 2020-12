In Giappone è arrivato al 2021 lasciandosi alle spalle un anno complesso e distruttivo come quello del 2020.

E quale modo per celebrare l’arrivo del nuovo anno con dell’intrattenimento salutare ed invitante come quello di One Piece?

Come ogni anno Eiichiro Oda realizza un’illustrazione speciale per il 1° di gennaio e questa volta il tema centrale è una realistica Nami.

Pubblicata attraverso il profilo ufficiale Twitter del franchise, in calce all’articolo vediamo Nami che dà il benvenuto al 2021 a cura di Oda-sensei.

Il 2021 non può che cominciare all’insegna di One Piece dal momento che il 4 gennaio, all’interno del numero doppio 5-6 di Weekly Shonen Jump, sarà pubblicato l’atteso Capitolo 1000 che segna un altro importante traguardo per il manga. Ecco qui le prime anticipazioni del capitolo.

E infine, ma non perchè meno importante, il 1° gennaio si celebra il compleanno del maestro che ha dato vita a tutto questo, Oda-sensei, che spegne 46 candeline.

Dunque non solo buon 2021, ma anche tanti auguri di buon compleanno ad Eiichiro Oda-sensei.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 999 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

