Le uscite Marvel 31 dicembre

DAREDEVIL 19

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

31 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #19

• Torna Marco Checchetto per la prima parte di un nuovo arco narrativo!

• Il destino di Hell’s Kitchen è appeso a un filo, e quel filo è Daredevil!

• Mentre il sindaco Fisk osserva da dietro le quinte, il Gufo fa la sua mossa.

• Intanto, la guerriglia urbana dilaga nelle strade del quartiere…

X-FORCE 9

Autori: Benjamin Percy, Oscar Bazaldua

31 Dicembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #12

• Krakoa ha subito un nuovo attacco, ma questa volta gli abitanti dell’isola sanno chi è il mandante e si preparano a reagire.

• Inoltre, una svolta nella vita di Piotr “Colosso” Rasputin…

• …ma cos’ha a che fare questo con Omega Red?

• Nel frattempo, il comportamento di Bestia lascia sempre più perplessi…

HELLIONS VOL. 1: SATIRI

Autori: Zeb Wells, Stephen Segovia

Dicembre • 17×26, B.,

112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Hellions #1/4

• Preparatevi all’esordio di un nuovo team mutante guidato da Psylocke, una squadra eterogenea, raffazzonata e un po’ folle che vi sorprenderà!

• La prima missione del gruppo? Distruggere un vecchio laboratorio di Sinistro!

• E se vi sembra facile… provate voi ad affrontare gli attuali inquilini di quel laboratorio!

• Inoltre: il ritorno di una vecchia e “infernale” fiamma di Havok!

X-Men 1 di Chris Claremont e Jim Lee

Autori: Chris Claremont, Jim Lee, AA.VV.

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 720

Formato: 18.3X27.7 77,00 €

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

Gli anni 90 erano alle porte. Su Uncanny X-Men il padre putativo degli X-Men, Chris Claremont, venne affiancato da quello che sarebbe diventato il più amato disegnatore di supereroi, Jim Lee. Ne nacque un ciclo rimasto nella storia. La deflagrante entrata in scena di Gambit e Jubilee, la morte degli X-Men, un nuovo volto per Psylocke, la battaglia contro i Reavers… Questo e altro in un volume indimenticabile. Le storie che hanno posto le basi per i decenni a venire, illustrate dal disegnatore che ha rivoluzionato gli anni 90, accompagnato da autori del calibro di Marc Silvestri, Kent Williams e Rob Liefeld.

Punisher Collection 13

Autori: Matt Fraction, Andy MacDonald, Howard Chaykin, Rick Remender

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26 27,00 €

Contiene: Punisher War Journal (2007)Autori: AA.VV.

• La vendetta dell’arci-nemesi di Punisher: Mosaico!

• Le origini di Billy Russo, il criminale che deve il suo volto sfigurato a Punisher.

• Uno dei più noti e pericolosi nemici di Punisher, suo antagonista nella serie TV Netflix.

• La conclusione della serie “in continuity” di Punisher!

Io sono Black Widow

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7 25,00 €

Contiene: Tales Of Suspense (1959) 52, Amazing Spider-Man (1963) 86, Daredevil (1964) #81, 90 & 91, Marvel Team-Up (1972) 83-85, Bizarre Adventures (1981) 25, Marvel Fanfare (1982) 10, Black Widow (1999) #1, Black Widow (2004) #1, Secret Avengers (2010) 20, All-New

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori #18-26• La più letale delle spie russe e la più affascinante tra i super eroi Marvel: questa è Black Widow, la Vedova Nera!

• La storia di questa affascinante eroina in un volume antologico senza precedenti!

• 16 storie per un viaggio dalle origini fino ai giorni nostri

• All’interno anche un gran numero di articoli per conoscere tutto di Black Widow!

Black Widow: Marvel Knights

Autori: Greg Rucka, J.G. Jones, Igor Kordey, AA.VV.

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X26 26,00 €

Contiene: Black Widow (1999) #1/3, Black Widow (2001) #1/3, Black Widow (2002) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• L’inizio della fine per la Vedova Nera!

• È una spia sovietica, è letale, è infallible, e il suo nome è… Yelena Belova!

• Possibile che questa volta Natasha abbia trovato un’avversaria in grado di sconfiggerla?

• Per la prima volta in un unico volume, tre delle più importanti saghe della protagonista del nuovo blockbuster targato Marvel Studios.

Le uscite Panini Comics del 31 dicembre

RAT-MAN GIGANTE 83

Autore: Leo Ortolani

31 dicembre • 20×27,5, S.,

64 pp., b/n • Euro 3,00

La quinta parte della Esalogia dei Vendicatopi, un classico di Rat-Man! Quello che leggerete in questo numero cambierà per sempre la vostra vita. Cioè, la vostra vita resterà uguale, ma dentro di voi saprete che nulla sarà più come prima. Che tutto sta confluendo verso la fine. Paura, eh? No? Vabbè, sarà per la prossima volta. Inoltre (ma lo sapete già): vagoni, vagoni e vagoni di schizzi, disegni e pettegolezzi inediti!

Le uscite Disney dal 31 a 6 dicembre

Paperi nella Storia Disney Team 88

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 03 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5 5,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

La collana si focalizza ora sul racconto delle avventure di gruppo dei nostri amici paperi, con Paperino come comune denominatore e uno Zione in splendida forma… anche nel passato. Da tenere d’occhio Paperleone in oriente e Le disavventure di un papero vichingo, in cui, sin dall’810, Zio Paperone cerca un modo di arricchirsi, mettendo in palio la mano di Paperina.

Paperinik Appgrade 49

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 05 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5 3,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

UNA STORIA INEDITA: Paperinik e la straordinaria Immobilextra. Paperino ha un nuovo lavoro, finalmente non è più al verde! Ma presto scopre che le banconote con cui viene pagato sono false… e decide di vestire i panni di Paperinik! Tremate truffatori! Paperinik e gli oroscopi infallibili. Gli oroscopi di Kiromanz non sbagliano mai! Tutta Paperopoli pende dalle sue labbra… tranne Paperinik, anche se le sue previsioni riescono ad anticipare le sue mosse: semplici coincidenze o c’è sotto qualcosa? Paperinik e il rifugio sottozero. Mentre una bufera si abbatte su Paperopoli e i nipotini partono con le GM, Paperino decide di collaudare una nuova invenzione di Archimede: un drone gonfiabile che ha l’effigie di Paperinik… E altre storie…

100% Coraggio

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 05 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5 6,00 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Avventura, eroi, isole misteriose, mostri e misteri nel 100% Disney dedicato al coraggio. Nel volume anche un classico firmato dai Maestri Guido Martina e Giovan Battista Carpi, Paperino e l’intrepido Paper-Tarzan, edito per la prima volta nel febbraio 1978. Firmato da Casty e Alessandro Perina, Topolino e il caso Parallax, intrigante avventura ricca di colpi di scena.

TOPOLINO 3398

06 GENNAIO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

