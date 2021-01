I fan hanno chiesto a gran voce per anni di vedere qualcuno farsi avanti e provare per realizzare un videogioco moderno di Superman. I tentativi passati in tal senso si sono rivelati per la maggior parte di scarso interesse, portando alcuni a credere che un vero e proprio gioco di Superman sia troppo difficile da realizzare. Ebene, uno sviluppatore sta dimostrando che quegli oppositori si sbagliano con il loro ultimo progetto.

Realizzato dallo sviluppatore Undefeated Games, Undefeated è un videogioco di supereroi in cui i giocatori controllano un personaggio che ha poteri che ricordano moltissimo quelli di Superman. Grazie alla capacità di volare ad alta velocità, di distruggere oggetti con la super forza e persino di utilizzare la vista laser, il titolo cerca di offrire agli utenti il videogioco di Superman che hanno sempre desiderato. Forse la parte più interessante è che Undefeated è stato sviluppato anche all’interno di Unreal Engine 4. Ciò significa che il titolo vanta ambienti distruttibili, che sono particolarmente interessanti quando hai a portata di mano queste fantastiche abilità simili a Superman.

For those that think a Superman game is impossible: this guy is making one.

All by himself. https://t.co/6YxVImKIFy

— James Sigfield (@Jsig212James) December 21, 2020