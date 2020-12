Tom Kane, voce del maestro Jedi Yoda in Star Wars The Clone Wars, è stato colpito da un ictus circa due mesi fa.

A comunicarlo su Facebook sua figlia, che ha spiegato a cosa è dovuto il silenzio recente dell’attore.

Kane ha sofferto un ictus al lato sinistro che gli provocato debolezza nella parte destra del corpo e gli ha danneggiato l’area della parola nel cervello, impedendogli di comunicare verbalmente efficacemente, di leggere o scrivere.

Al momento sta seguendo delle terapie per recupere quelle funzioni, tuttavia i neurologi lo hanno messo in guardia che potrebbe non essere più in grado di svolgere l’attività di doppiaggio.

Kane, conclude la figlia, mantiene il buonumore e la sua caparbietà lo ha già aiutato a mostrare miglioramenti nella parola.

Tom Kane, Star Wars e non solo

Tom Kane è principalmente noto per il personaggio di Yoda, cui ha prestato la voce nella già citata serie animata Star Wars The Clone Wars e nella precedente Clone Wars di Dženndi Tartakovskij; sempre in The Clone Wars ha interpretato la voce narrante e l’ammiraglio Yularen.

Ha inoltre doppiato le serie TV Lego Le Cronache di Yoda e I Racconti del Droide, le serie Rebels e Forces of Destiny, il videogioco Lego Il Risveglio della Forza e il film Gli Ultimi Jedi (Admiral Ackbar).

Ha anche partecipato ai doppiaggi de Le Superchicche, Kim Possible e ai videogiochi della serie Call of Duty.

In Italia è stato doppiato da vari interpreti come Sandro Pellegrini, Bruno Alessandro, Gino La Monica e Stefano Oppedisano.

Star Wars, a proposito di The Clone Wars

Diretta da Dave Filoni (The Mandalorian) e realizzata da Lucasfilm Animation, Lucasfilm e CGCG Inc., la serie animata si compone di 7 stagioni per un totale di 133 episodi, trasmessi tra il 2009 e il 2020; è stata preceduta da un film animato nel 2008.

Entrambi i progetti sono ambientati tra i film L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

I protagonisti sono gli Jedi della Repubblica Anakin Skywalker e la sua giovane Padawan Ahsoka Tano, i maestri Obi-Wan Kenobi, Yoda e Mace Windu e i numerosi cloni al servizio degli Jedi, tra cui il Capitano Rex, impegnati a combattere la minaccia dei Separatisti e difendere la galassia.

In Italia è disponibile su Disney+.

Ricordiamo che è in lavorazione lo spin-off The Bad Batch, in arrivo nel 2021.

