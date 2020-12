Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 31 dicembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 31 dicembre

Superman 15

Autori: John Romita Jr, Brian Michael Bendis

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26 5,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1024, Action Comics (1938) #1025

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

• Benvenuti nella Casata dei Kent!

• Dopo l’attacco di Luthor, Metropolis è una città ferita, facile preda della criminalità.

• Al fianco di Superman si schierano Supergirl e… sì, ben due Superboy!

• La Mafia Invisibile contro la Super Famiglia!

FLASH 8

Autori: Joshua Williamson, Christian Duce, Howard Porter

31 Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #751/752

• Il secondo capitolo di L’era dei Flash, splendidamente disegnato da Christian Duce e Howard Porter.

• Per Flash è giunto il momento di vedersela con Godspeed…

• …ma prima dovrà confrontarsi con i fantasmi del suo passato!

• Paradox vuole cancellare il Velocista Scarlatto dalla storia… e ha il potere per farlo!

LANTERNA VERDE 8

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #5

• Nuovo appuntamento con la seconda stagione della serie che ha rilanciato Lanterna Verde!

• L’Anello del Potere viene portato oltre i propri limiti quando Hal Jordan deve confrontarsi con due pericolosi assassini dotati di capacità paragonabili a quelle di Superman.

• I due hanno già ucciso una Lanterna che aveva provato a fermarli… e non esiteranno a farlo di nuovo!

• Un’altra grande storia dai fan-favourite Grant Morrison e Liam Sharp!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 8

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Rafael Albuquerque

31 dicembre • 16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #22/24

• Un albo extralarge con tre nuovi capitoli di Anno zero, la rivisitazione moderna delle origini di Batman!

• Un giovane Bruce Wayne combatte per la propria vita in uno scontro mortale in Russia…

• …per poi affrontare la gang di Red Hood e l’aspirante procuratore distrettuale Harvey Dent!

• Inoltre, la genesi di Joker e un grande colpo di scena che cambierà per sempre la vita del Cavaliere Oscuro!

NIGHTWING VOL. 10: IL FIGLIO GRIGIO

Autori: Dan Jurgens, Ronan Cliquet, Nick Filardi

31 Dicembre • 17×26, B., 208 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Nightwing (2016) #63/69, Nightwing Annual (2018) #2

• Le avventure di Nightwing calate nel contesto di Blüdhaven continuano in questo nuovo e corposo volume!

• Il grande ritorno in scena dell’Artiglio, il letale emissario della Corte dei Gufi!

• Le imprese di Ric Grayson finiscono con l’intrecciarsi con le trame dell’Anno del Criminale.

• Per l’ex Ragazzo Meraviglia è tempo di lotta all’ultimo respiro… tra destino e libertà!

THE LOW, LOW WOODS – IL BOSCO MISTERIOSO

Autori: Carmen Maria Machado, Dani

31 Dicembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: The Low, Low Woods (2019) #1/6

• La faccia orrorifica e bizzarra della provincia americana in un nuovo volume autoconclusivo della linea Hill House!

• El e Octavia non ricordano cosa sia successo quando sono state al cinema… e l’indagine su quei fatti porterà alla luce una serie di disturbanti verità!

• Un romanzo di formazione a fumetti che sfrutta il body horror per raccontare di due ragazze alla scoperta del mondo adulto e della sessualità.

• Da una delle più acclamate autrici di letteratura horror del mondo, Carmen Maria Machado.

